Κιάνου Ριβς: Ποιο είναι το αγαπημένο του τραγούδι

Ο Κιάνου Ριβς αποκάλυψε το αγαπημένο του τραγούδι. Ο δημοφιλής ηθοποιός, ευρέως γνωστός για τον ρόλο του Νίο στη σειρά ταινιών «Matrix», βρέθηκε καλεσμένος της εκπομπής του Στίβεν Κολμπέρ «The Late Show With Stephen Colbert» όπου απάντησε σε 15 ερωτήσεις του παρουσιαστή.

Ο ηθοποιός κλήθηκε να επιλέξει ένα τραγούδι που θα μπορούσε να ακούει για το υπόλοιπο της ζωής του. Τότε, απάντησε ότι αυτό είναι το «Love Will Tear Us Apart», το τραγούδι των Joy Division από το 1980 που κυκλοφόρησε τον μήνα μετά τον θάνατο του αρχηγού του συγκροτήματος Ίαν Κέρτις. Εκτός όμως από το τραγούδι, ο ηθοποιός αποκάλυψε ότι η αγαπημένη του ταινία είναι η «Roller Ball» από το 1975 με πρωταγωνιστή τον Τζέιμς Κάαν.

Όσον αφορά το σάντουιτς που του αρέσει περισσότερο, απάντησε ότι προτιμά τα ψημένα ψωμάκια με φυστικοβούτυρο και μέλι. Η αγαπημένη του μυρωδιά, είναι εκείνη της μηχανής του Norton Commando 1974 όταν θερμαίνεται ο κινητήρας. Τέλος, είπε ότι το πιο τρομακτικό ζώο κατά τη γνώμη το είναι οι αράχνες.

Ο Κολμπέρ είπε ότι για τη στήλη «Colbert Questionert» εμπνεύστηκε από προηγούμενη εμφάνιση του Ριβς στην εκπομπή, όταν εκείνος απάντησε σε ερώτηση για το τι συμβαίνει όταν πεθαίνουμε. «Γνωρίζω ότι θα λείψουμε σε όσους μας αγαπούν», είπε το 2019.

Με πληροφορίες από το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το NME

Ειδήσεις σήμερα

Ακολουθήστε το kathimerini.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο kathimerini.gr