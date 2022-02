Πέθανε ο τραγουδιστής των Procol Harum, Γκάρι Μπρούκερ

Ο Γκάρι Μπρούκερ, τραγουδιστής του ροκ συγκροτήματος Procol Harum, πέθανε σε ηλικία 76 ετών σύμφωνα με ανακοίνωση της δισκογραφικής του εταιρείας. Ο Μπρούκερ απεβίωσε το Σάββατο στο σπίτι του, από καρκίνο, όπως ανέφερε το συγκρότημα σε ανακοίνωση.

Ο τραγουδιστής που γεννήθηκε στο Λονδίνο, ηγήθηκε του συγκροτήματος κατά τη διάρκεια της ιστορίας του που μετρά 55 χρόνια, συνδημιουργώντας και τραγουδώντας το δημοφιλέστερο τραγούδι τους «A Whiter Shade of Pale» από το 1967. Το τραγούδι τιμήθηκε το 2018 από το Rock and Roll Hall of Fame.

«”Φώτιζε” κάθε δωμάτιο στο οποίο έμπαινε και η καλοσύνη του προς μια πολύγλωσση οικογένεια θαυμαστών ήταν θρυλική. Ήταν γνωστός για την ατομικότητα, την ακεραιότητα και περιστασιακά την εκκεντρικότητά του. Η εξυπνάδα και η όρεξή του για το παράλογο, τον έκαναν έναν ανεκτίμητο αφηγητή», ανέφεραν τα μέλη του συγκροτήματος σε ανακοίνωση.

Ο Μπρούκερ βρέθηκε σε περιοδείες με τον Έρικ Κλάπτον και Ρίνγκο Σταρ και έπαιξε μουσική σε συναυλίες με τους Σερ Πολ ΜακΚάρτνεϊ, Τζορτζ Χάρισον, the Alan Parsons Project κ.α.

Το 1996 εμφανίστηκε δίπλα στη Μαντόνα στην κινηματογραφική μεταφορά της ταινίας του Άλαν Πάρκερ «Evita». Εκεί, υποδύθηκε τον Αργεντίνο υπουργό εξωτερικών Χουάν Ατίλιο Μπραμούλια.

Γεννημένος στο Χάκνεϊ του ανατολικού Λονδίνου, ο Μπρούκερ ήταν μόλις 14 ετών όταν δημιούργησε την πρώτη του μπάντα, τους The Paramounts, στο σχολείο.

Μετά την επιτυχία σε τοπικά νεανικά συγκροτήματα, οι The Paramounts υπέγραψαν με τη δισκογραφική EMI Records και γνώρισαν επιτυχία με το πρώτο τους σινγκλ «Poison Ivy», τον Ιανουάριο του 1964.

Το συγκρότημα έλαβε μεγάλη υποστήριξη από τους Rolling Stones οι οποίοι τους έκαναν guest star σε μεγάλες συναυλίες τους στις αρχές της δεκαετίας του 1960 – όμως κανένα από τα τραγούδια τους δεν έφτασε στα τσαρτ και τελικά διαλύθηκαν.

Ο Μπρούκερ συνέχισε, δημιουργώντας τους Procol Harum το 1966 και κυκλοφόρησε το πιο δημοφιλές τραγούδι τους τον επόμενο χρόνο. Το «A Whiter Shade of Pale» ήταν ένα ασυνήθιστο τραγούδι – από τον στίχο μέχρι τα μουσικά όργανα, τη δομή, τη μελαγχολία.

Ωστόσο, έγινε ένα από τα πιο επιτυχημένα εμπορικά σινγκλ όλων των εποχών, πουλώντας περισσότερα από 10 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως.

Στην πρώτη τελετή των μουσικών βραβείων Brit Awards το 1977 κέρδισε μαζί με το «Bohemian Rhapsody» των Queen το «καλύτερο βρετανικό ποπ σίνγκλ 1952-1977». Το 2009 ονομάστηκε το τραγούδι που έπαιξε περισσότερο τα τελευταία 75 χρόνια στους βρετανικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Το τρίτο άλμπουμ των Procol Harum από το 1969 με τίτλο «A Salty Dog» χαρακτηρίζεται ως το αριστούργημά τους, εγκαινιάζωντας μια εποχή πλούσιας, ενορχηστρωμένης προοδευτικής ροκ.

Οι θαυμαστές, συμπεριλαμβανομένου του Μάρτιν Σκορσέζε έγραψαν για τις «μαγικές μελωδίες, τον αινιγματικό στίχο» σε βιβλίο για το συγκρότημα.

Το συγκρότημα διαλύθηκε το 1977 μετά από αλλαγές στην ομάδα. Ο Μπρούκερ ξεκίνησε σόλο καριέρα και έκανε περιοδεία με το συγκρότημα του Έρικ Κλάπτον τη δεκαετία το 1980, όμως μεταρρύθμισε τους Procol Harum για τον νέο τους δίσκο από το 1991, «The Prodigal Stranger».

Με πληροφορίες από το BBC