Florence + the Machine: Επιστρέφουν με νέο άλμπουμ και νέο σίνγκλ

Φωτ. Associated Press

Οι Florence + the Machine, το δημοφιλές βρετανικό indie rock συγκρότημα, επιστρέφει στη μουσική σκηνή με νέο άλμπουμ, το «Dance Fever» που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 13 Μαΐου.

Το τρίτο σίνγκλ από το άλμπουμ έχει τον τίτλο «My Love» και μαζί έχει κυκλοφορήσει και το συνοδευτικό μουσικό βίντεο σε σκηνοθεσία της φωτογράφου Autumn de Wilde και χορογραφία του Ράιαν Χέφιγκτον («Licorice Pizza», «Annie»). Μαζί με το «My Love», το άλμπουμ περιλαμβάνει και τα τραγούδια «Heaven Is Here» και «King» που κυκλοφόρησε τον προηγούμενο μήνα. Το βίντεο για το «Heaven Is Here» γυρίστηκε στο Κίεβο της Ουκρανίας.

Το «Dance Fever» ακολουθεί το άλμπουμ «High as Hope» από το 2018. Η τραγουδίστρια Φλόρενς Γουέλς ηχογράφησε τον δίσκο στο Λονδίνο, κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Παραγωγοί ήταν ο Αμερικανός τραγουδιστής Τζακ Άντονοφ και ο Ντέιβ Μπέιλεϊ των Glass Animals.

Η έννοια της χορεομανίας – ενός φαινομένου από την εποχή της Αναγέννησης όπου οι άνθρωποι χόρευαν μέχρι να εξαντληθούν ή και να πεθάνουν – γοήτευσε τη Γουέλς καθώς έφτιαχνε το άλμπουμ, σύμφωνα με Δελτίο Τύπου. Για τον στίχο, η τραγουδίστρια εμπνεύστηκε από «τις τραγικές ηρωίδες της προ-ραφαηλίτικης τέχνης, τη γοτθική μυθοπλασία των Κάρμεν Μαρία Ματσάδο και Τζούλια Άρμφιλντ, τα στοιχεία λαϊκών ταινιών τρόμου από τις “The Wicker Man” και “The Witch” μέχρι το “Midsommar”».

Με πληροφορίες από το Pitchfork

