The Rolling Stones: Ευρωπαϊκή περιοδεία για τα 60 χρόνια ίδρυσης του συγκροτήματος

Οι Rolling Stones ξεκινούν ευρωπαϊκή περιοδεία το καλοκαίρι με αφορμή την συμπλήρωση 60 ετών από την ίδρυση του συγκροτήματος. Το θρυλικό συγκρότημα της ροκ θα δώσει συναυλίες σε στάδια και αρένες, σύμφωνα με ανακοίνωσή του.

Η ευρωπαϊκή περιοδεία τους με τίτλο «SIXTY», κατά την οποία θα δώσουν συνολικά 14 συναυλίες, θα ξεκινήσει από τη Μαδρίτη την 1η Ιουνίου και θα ταξιδέψουν σε συνολικά 10 χώρες, ανάμεσα στις οποίες η Βρετανία και η Γαλλία. Η περιοδεία θα ολοκληρωθεί στις 31 Ιουλίου με συναυλία τους στην Στοκχόλμη.

Στη Βρετανία το συγκρότημα θα δώσει συναυλία στο στάδιο του Άνφιλντ στο Λίβερπουλ, στην πρώτη εμφάνισή τους στη βρετανική πόλη εδώ και περισσότερα από 50 χρόνια, καθώς και δύο συναυλίες στο Χάιντ Παρκ του Λονδίνου.

Looking forward to seeing you all this summer! #StonesSIXTY pic.twitter.com/Na8jl7qyoY

— Mick Jagger (@MickJagger) March 14, 2022