Εντ Σίραν: Νέα τραγούδια στην ειδική εκδοχή του άλμπουμ «=»

Ο Εντ Σίραν ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι ετοιμάζει μια νέα, ειδική εκδοχή του άλμπουμ «=» («Equals») από το 2021, μαζί με την κυκλοφορία νέων τραγουδιών.

«Έρχεται νέα μουσική! Η νέα εκδοχή του «=» κυκλοφορεί αυτή την Παρασκευή. Περιλαμβάνει 9 παραπάνω τραγούδια, 2 νέα και 2 που συμπεριλήφθηκαν στο μουσικό φιλμ “Yesterday”», λέει ο Σίραν σε βίντεο που δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο Twitter.

There’s new Ed music on the way! The tour edition of “=” drops this Friday. Includes 9 additional tracks, 2 brand new ones, and 2 that were featured in ‘Yesterday’. pic.twitter.com/zITyvLGVlr

— Ed Sheeran HQ (@edsheeran) May 25, 2022