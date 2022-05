Ο Βαν Μόρισον κινείται νομικά κατά του Υπουργού Υγείας της Βόρειας Ιρλανδίας

Ένα από τα δημόσια πρόσωπα που δεν έκρυψαν την αντίθεσή τους απέναντι στην συνθήκη της πανδημίας και τα απαιτούμενα μέτρα κατά την διάρκεια της έξαρσής της, ήταν ο Βαν Μόρισον.

Συγκεκριμένα, πίσω στην περίοδο του εγκλεισμού, ο Ιρλανδός μουσικός κυκλοφόρησε τρία κομμάτια κατά του lockdown: το «Born To Be Free», το «As I Walked Out» και το «No More Lockdown».

Πέρα από αυτά, κυκλοφόρησε και μια συνεργασία του με τον ομοϊδεάτη του επί του ζητήματος, Έρικ Κλάπτον, το «Stand and Deliver».

Η στάση του Μόρισον απέναντι στην Covid-19 δεν έχαιρε, όπως ήταν αναμενόμενο, της εκτίμησης του Υπουργού Υγείας της Βόρειας Ιρλανδίας, Ρόμπιν Σουάν, ο οποίος, σε ανοιχτή του επιστολή που δημοσιεύτηκε στο Rolling Stone το Σεπτέμβριο του 2020 άσκησε κριτική στον τρόπο που τοποθετείται ο Μόρισον απέναντι στην πανδημία.

Ο Σουάν στο άρθρο του υπογράμμισε το γεγονός ότι η στάση του μουσικού ήταν δυνητικά καταστροφική για το μήνυμα που προσπαθούσε να περάσει το Υπουργείο, χαρακτηρίζοντάς την μάλιστα «επικίνδυνη».

Τώρα ο Βαν Μόρισον, όπως έγινε γνωστό, κινήθηκε νομικά απέναντι στον Ρόμπιν Σουάν και το Υπουργείο Υγείας της Βόρειας Ιρλανδίας, όπως επιβεβαιώνουν και εκπρόσωποί του: «Επιβεβαιώνουμε ότι έχουν προχωρήσει νομικές διαδικασίες κατά του Ρόμπιν Σουάν και του Υπουργείου Υγείας, για την ανοιχτή επιστολή στο Rolling Stone».

Το Υπουργείο Υγείας, με την σειρά του, δεν θέλησε να κάνει κάποιο σχόλιο αναφορικά με τις νομικές αυτές εξελίξεις.

Με πληροφορίες από το BBC.