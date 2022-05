Τρία νέα κομμάτια έπαιξαν ζωντανά οι National

Στον δρόμο για την πρώτη τους περιοδεία μετά την πανδημία βγήκαν οι National το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Έτσι, το Σάββατο 28 Μαΐου βρέθηκαν στην Παμπλόνα της Ισπανίας, σε μια εμφάνιση που ακούστηκαν 3 νέα, ακυκλοφόρητα κομμάτια.

Ανάμεσα σε αγαπημένα κομμάτια της μπάντας, όπως το «Bloodbuzz Ohio» από το «High Violet» και το «Day I Die» από το «Sleep Well Beast», οι National έπαιξαν και τα καινούργια «Grease In Your Hair (Birdie)», «Tropic Morning News (Havisham)» και «Bathwater (Mount Auburn)».

Όπως είναι λογικό, με τα νέα αυτά κομμάτια να ακούγονται ζωντανά, οι φαν αναθάρρησαν σχετικά με την κυκλοφορία του νέου δίσκου των Αμερικανών που πιθανόν να πλησιάζει.

Άλλωστε, ο κιθαρίστας της μπάντας, Μπράις Ντέσνερ, σε συνέντευξή του νεότερα μέσα στην χρονιά, αναφέρθηκε στην επερχόμενη δισκογραφική δουλειά των National σε πρόσφατη συνέντευξή του στο The Up Coming, λέγοντας συγκεκριμένα: «Υπάρχει πολύς ενθουσιασμός. Μοιάζει σαν μια επιστροφή στον κλασικό ήχο των National κατά έναν τρόπο, ήμασταν μόνο εμείς οι πέντε κι έχει πολύ ενέργεια. Ίσως είναι σαν να ξεπεταγόμαστε έξω από τις κλειστές πόρτες της Covid ή κάτι τέτοιο».

Για την ώρα, πάντως, μπορούμε να πάρουμε μια μικρή γεύση από την εμφάνιση των National στην Παμπλόνα:

Με πληροφορίες από το Consequence of Sound.