Άραγε, πώς θα ακουστεί το «Running Up That Hill» αυτό το καλοκαίρι στα dance φεστιβάλ;

Πολλοί περίμεναν πώς και πώς την νέα σεζόν του «Stranger Things» στο Netflix, πάντως η Κέιτ Μπους, ακόμα κι αν ήταν ανάμεσα σε αυτούς, δύσκολα θα πίστευε αυτό που συνέβη μετά την προβολή του πρώτου πακέτου επεισοδίων της 4ης σεζόν.

Τι κι αν το «Running Up That Hill» κυκλοφόρησε το 1985, τον τελευταίο καιρό, το τραγούδι της Μπους έχει αποκτήσει μια δεύτερη ζωή, μιας και το άκουσμά του στην δημοφιλή sci-fi σειρά το επανασύστησε σε νέες γενιές, που το αγάπησαν τόσο, που το οδήγησαν να σκαρφαλώσει στην κορυφή των charts.

Ήδη, με ένα «ζάπινγκ» στα FM ή μια βόλτα σε καφέ και μπαρ, σίγουρα κάπου θα ακούσετε το «Running Up That Hill» και όπως, κάθε κομμάτι που γνωρίζει μεγάλη επιτυχία, είναι θέμα χρόνου να αρχίσουμε να ακούμε remix εκδοχές του, ειδικά τώρα που είναι καλοκαίρι.

Με αυτή την ιδέα στο μυαλό, το electro ντουέτο των Phantom από το Λος Άντζελες έφτιαξε ένα χιουμοριστικό βίντεο στο οποίο ο Κάιλ Κάπλαν και ο Βίνι Πέργκολα επιχειρούν να φανταστούν πώς θα ακουστεί το «Running Up That Hill» αυτό το καλοκαίρι στα μεγάλα dance φεστιβάλ του κόσμου.

Θα είστε στο house stage; Στην τέντα με τους disco djs; Θα χορέψετε σε techno ρυθμούς; Οι Phantom σας προετοιμάζουν, όπως και να ‘χει, για την στιγμή που θα «πέσει» το «Running Up That Hill»:

Every electronic festival for the next month. pic.twitter.com/TtYRAZTHma

— Phantoms (@phantoms) June 14, 2022