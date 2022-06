Το φετινό Glastonbury σε 9 στιγμές

Μετά από δύο χρόνια σιωπής, το Glastonbury, όπως πολλά άλλα μεγάλα φεστιβάλ λίγο πριν ή λίγο μετά από αυτό, άνοιξε τις πόρτες του για να υποδεχθεί κάθε λογής φεστιβαλιστή.

Από εκείνους που κατασκήνωσαν στην Worthy Farm του Σόμερσετ μέχρι τους «περαστικούς», το παρόν έδωσαν από την Gen Z (με Μπίλι Άιλις και Ολίβια Ροντρίγκο στο line up, πώς να μην, άλλωστε), μέχρι πρώιμους και όψιμους μιλένιαλς (στην σκηνή ανέβηκαν ο Κέντρικ Λαμάρ, μα και οι Libertines) αλλά και οι παππούδες αυτών των γενιών (ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ και η Νταϊάνα Ρος κατείχαν δύο από τα headline slots), σε ένα Glastonbury που ήταν φτιαγμένο για όλους την ίδια στιγμή -αυτό, άλλωστε, που λείπει ακόμη λίγο-πολύ σε όλους.

Όποιος βρέθηκε από 22 έως 26 Ιουλίου στο μεγάλο βρετανικό φεστιβάλ σίγουρα κρατάει την δική του ξεχωριστή στιγμή από αυτό. Οι παρακάτω 10, όμως, είναι αυτές που θα θυμούνται τόσο όσοι βρέθηκαν εκεί, όσο κι εκείνοι που τις «διάβασαν» ή τις «είδαν» σε δεύτερο χρόνο.

Έτσι, λοιπόν, φέτος στο Glastonbury…

A message from President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy was just played on the big screens at The Other Stage, shortly before The Libertines’ stage-opening set. #Glastonbury2022 pic.twitter.com/LuXf2FfEBf

— Glastonbury Festival (@glastonbury) June 24, 2022