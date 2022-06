Κι όμως, πέρασαν 20 χρόνια από το «Let Go» της Αβρίλ Λαβίν

Την ίδια περίπου εποχή που ο (κίτρινος κυρίως) Τύπος ήθελε να δημιουργήσει στρατόπεδα ανάμεσα στις δύο μεγάλες ποπ σταρ των late 90s και early 00s, δηλαδή την Μπρίτνεϊ Σπίαρς και την Κριστίνα Αγκιλέρα, μία άλλη «πιτσιρίκα» προερχόμενη από τον Καναδά δεν έβαψε (αρχικά) το μαλλί της ξανθό, φορούσε φαρδιά ρούχα και γραβάτες, είχε ως μόνιμο αξεσουάρ το skate της, ήταν ένα αγοροκόριτσο που αντί να έχει εικόνισμα την Μαντόνα, είχε τους Green Day και τους Blink-182 κι ακουγόταν σαν το μικρό αδερφάκι της Αλάνις Μόρισετ.

Ήταν, φυσικά, η Αβρίλ Λαβίν, που αποτελεί πλέον ένα από τα βασικά κομμάτια του ποπ παζλ των αναμνήσεων των μιλένιαλ. Ποιος άλλωστε δεν σιγοτραγούδησε το «Complicated»; Ποιος δεν ένιωσε ροκ βλέποντας το βίντεο κλιπ του «Skater Boy»; Και ποιος δεν δοκίμασε να κάνει skate εξαιτίας της, τρώγοντας κάμποσες τούμπες;

Κάπως έτσι γνωρίσαμε την 17χρονη Αβρίλ Λαβίν πίσω στο 2002 και το ντεμπούτο άλμπουμ της «Let Go» που μας χάρισε κομμάτια όπως τα παραπάνω, αλλά και το «Losing My Grip» και το «I’m With You» και κυρίως, πρότεινε ένα νέο είδος ποπ σταρ, λιγότερο ροζ (ακόμα κι αν στην πορεία έβαλε ροζ τούφες στα μαλλιά της), που τσαλακώνεται και ταιριάζει σε πολλά περισσότερα κορίτσια (αρκετά χρόνια πριν δούμε την Μπίλι Άιλις με κοτσιδάκια στα μαλλιά, φαρδιά t-shirts και βαρεμένο βλέμμα).

Από το «Let Go» συμπληρώθηκαν αισίως 20 χρόνια φέτος, κάτι που η Αβρίλ Λαβίν φρόντισε να μας υπενθυμίσει (μαζί και τον χρόνο που κυλά γρηγορότερα από ό,τι νομίζουμε).

Έτσι, η Καναδή νωρίτερα μέσα στον μήνα κυκλοφόρησε μία deluxe επανέκδοση του παρθενικού της δίσκου, που περιλαμβάνει και μια εκτέλεση του «Breakaway» που ναι μεν ακούσαμε πρώτα από την Κέλι Κλαρκσον πίσω στο 2004, αλλά στα συνθετικά credits του βρίσκεται η Αβρίλ Λαβίν.

Πέρα από αυτό, η τραγουδίστρια, για να θρέψει λίγο παραπάνω την #millennial_nostalgia, αποφάσισε να αναβιώσει το εξώφυλλο του «Let Go».

Έτσι, κοντοστάθηκε όπως άλλοτε στην Canal Street στην Νέα Υόρκη, όπως ακριβώς έκανε και για τις ανάγκες του εξωφύλλου του ντεμπούτο άλμπουμ της, ανεβάζοντας το σχετικό βίντεο στο TikTok (για να μην νομίζετε ότι δεν απευθύνεται και στην Gen Z), με μουσική υπόκρουση το «I’m Just A Kid» των Simple Plan.

Ο ορισμός του «Feeling old, yet?».

avril lavigne recreated the album cover of ‘let go’ 20 years later 😭 pic.twitter.com/dMPXKArdMF

— 2000s (@PopCulture2000s) June 29, 2022