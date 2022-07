Έρχεται η επίσημη βιογραφία του Τσάρλι Γουότς

Έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από όταν μάθαμε τα δυσάρεστα νέα του θανάτου του ντράμερ των Rolling Stones, Τσάρλι Γουότς.

Όσοι, πάντως, θέλουν να ξαναθυμηθούν -ή να μάθουν- τα έργα και τις ημέρες του σπουδαίου μουσικού, σε λίγο καιρό θα έχουν την ευκαιρία να το κάνουν, μιας και η επίσημη βιογραφία του Τσάρλι Γουότς βρίσκεται προ των πυλών.

Πιο συγκεκριμένα, το βιβλίο θα έχει τίτλο «Charlie’s Good Tonight: The Life, the Times, and the Rolling Stones: The Authorized Biography of Charlie Watts» και την συγγραφή του ανέλαβε ο Πολ Σέξτον.

Η βιογραφία θα βρίσκεται στα ράφια των βιβλιοπωλείων στις 11 Οκτωβρίου από την Harper Collins, και σε αυτήν, θα βρείτει και εισαγωγικά κείμενα από τους Μικ Τζάγκερ και Κιθ Ρίτσαρντς.

Ο Πολ Σέξτον έχει γράψει και στο παρελθόν για τον Τσάρλι Γουότς, ενώ δήλωσε, μεταξύ άλλων, για την βιογραφία του μουσικού που έχει αναλάβει: «Το να έχω την δυνατότητα, με την βοήθεια και την υποστήριξη όσων των ήξεραν καλύτερα, να αντλήσω από τον χρόνο που πέρασα με αυτόν τον μοναδικό άνδρα και τους υπόλοιπους Rolling Stones για να γράψω την επίσημη βιογραφία του αποτελεί συγκίνηση και τιμή».

Ο Τσάρλι Γουότς μπορεί να υπηρέτησε για σχεδόν 6 δεκαετίες τους Rolling Stones, δηλαδη, την μεγαλύτερη ροκ μπάντα στον πλανήτη, παρ’ όλα αυτά, ήταν πολύ γνωστή η μεγάλη του αγάπη για την τζαζ, μέσω της οποίας ξεκίνησε να παίζει ντραμς.

Με πληηροφορίες από το Pitchfork και το Rolling Stone.