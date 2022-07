Οι Backstreet Boys και ο Ντρέικ λένε το «I Want It That Way» και η μιλένιαλ νοσταλγία χτυπάει κόκκινο

Ποιος δεν έχει τραγουδήσει και χορέψει το «I Want It That Way»; Φωτ.: Charles Sykes/Invision/AP

Δεν υπάρχει κάποιος που να μεγάλωσε στα τέλη των 90s και τις αρχές των 00s και να μην χόρεψε ή τραγούδησε κάποιο κομμάτι των Backstreet Boys, του απόλυτου boy band της εποχής και πόσω μάλλον το «I Want It That Way».

Σε πρόσφατη, λοιπόν, εμφάνισή τους στο Τορόντο, οι Backstreet Boys, λίγο πριν ξεκινήσουν να παίζουν την εν λόγω επιτυχία τους, κάλεσαν στην σκηνή έναν..ντόπιο guest, που δεν ήταν άλλος από τον Ντρέικ.

Έτσι, λοιπόν, ο Καναδός ράπερ μαζί με το αμερικανικό boy band ερμήνευσαν μαζί το «I Want It That Way», σκορπώντας νοσταλγία στους μιλένιαλ.

Πρόσφατα ο Ντρέικ κυκλοφόρησε τον νέο του δίσκο, το «Honestly, Nevermind», με τον οποίο, μάλιστα, σκαρφάλωσε για 11η φορά στην κορυφή των charts.

Μπορείτε να δείτε και να ακούσετε τους Backstreet Boys να λένε το «I Want It That Way» μαζί με τον Ντρέικ παρακάτω:

Με πληροφορίες από το Pitchfork.