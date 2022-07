To «Greatest Hits» των Queen γίνεται το πρώτο άλμπουμ που πουλάει 7 εκατομμύρια κόπιες στην Βρετανία

Η πρώτη συλλογή «Greatest Hits» των Queen κυκλοφόρησε το 1981 και με κομμάτια όπως το «We Will Rock You» και το «Bohemian Rhapsody» δεν περιείχε μόνο μερικά από τα κλασικότερα κομμάτια της μπάντας, αλλά και κάποια από τα πιο αναγνωρίσιμα ροκ τραγούδια όλων των εποχών.

Όπως καταλαβαίνει κανείς, η συλλογή αποτελεί must για κάθε δισκοθήκη που σέβεται τον εαυτό της, κάτι που ξέρουν πολύ καλά ουκ ολίγοι ακροατές στην Βρετανία -κι όχι μόνο.

Πάντως, με το «Greatest Hits» τους, οι Queen τώρα σπάνε ένα νέο ρεκόρ στα βρετανικά charts, μιας και γίνονται το πρώ act που πουλάει 7 εκατομμύρια κόπιες ενός συγκεκριμένου άλμπουμ.

Βάσει του παραπάνω αριθμού, το «Greatest Hits» των Queen έχει ένα στα τέσσερα σπίτια στην Βρετανία.

Το άλμπουμ αποτελεί αδιαφιλονίκητο best seller εδώ και χρόνια. Άλλωστε, πρόσφατα ξεπέρασε τις 1.000 εβδομάδες παρουσίας στα βρετανικά charts.

«Ευχάριστα» χαρακτήρισε τα νέα ο κιθαρίστας της μπάντας, Μπράιαν Μέι, ενώ ο ντράμερ Ρότζερ Τέιλορ δήλωσε: «Ο κόσμος της Βρετανίας με το υπέροχο γούστο του έκανε το άλμπουμ το πιο μοσχοπουλημένο στην ιστορία. Σας ευχαριστούμε πολύ, μας τιμά».

Οι Queen κυκλοφόρησαν και ένα δεύτερο «Greatest Hits» το 1991 κι έναν μήνα πριν τον θάνατο του Φρέντι Μέρκιουρι, το οποίο σημείωσε κι αυτό με την σειρά του εντυπωσιακές πωλήσεις, αποτελώντας το 10ο άλμπουμ με τις περισσότερες πωλήσεις στην Βρετανία (περίπου 4 εκατ. πωλήσεις).

Για την ιστορία, αυτά είναι τα 10 πιο εμπορικά άλμπουμ όλων των εποχών στην Βρετανία:

1) Queen – «Greatest Hits»

2) Abba – «Gold»

3) The Beatles – «Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band»

4) Αντέλ – «21»

5) Oasis – «(What’s The Story) Morning Glory?»

6) Μάικλ Τζάκσον – «Thriller»

7) Pink Floyd – «Dark Side Of The Moon»

8) Dire Straits – «Brothers In Arms»

9) Μάικλ Τζάκσον – «Bad»

10) Queen – «Greatest Hits II»

Με πληροφορίες από το BBC.