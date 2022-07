Ένα reunion των Pulp δεν είναι hardcore

Τζάρβις Κόκερ, «what exactly do you do for an encore?». Φωτ.: Vianney Le Caer/Invision/AP

Πάνε σχεδόν 10 χρόνια από το reunion των Pulp, ενώ, του χρόνου, συμπληρώνονται 25 χρόνια από το «This Is Hardcore», έναν από τους καλύτερους δίσκους της brit pop μπάντας, αλλά και ένα άλμπουμ που μας χάρισε ένα από τα καλύτερα κομμάτια των 90s (το ομώνυμο).

Μπορεί ο Τζάρβις Κόκερ να μην έχει μείνει στο μεταξύ με σταυρωμένα τα χέρια, μιας και συνεχίζει να κυκλοφορεί μουσική, πιο πρόσφατα ως Jarv Is, απέκτησε την δική του ραδιοφωνική εκπομπή στο BBC, ενώ, πρόσφατα κυκλοφόρησε και το βιβλίο του «Good Pop, Bad Pop». Πάντως, σε νέο post του στα social media μας κάνει να αναρωτιόμαστε αν σύντομα θα τον δούμε να βάζει μπρος και τους Pulp.

Ο Κόκερ, λοιπόν, ανέβασε στο Instagram ένα βίντεο στο οποίο ακούγεται κοινό συναυλίας, όσο στην οθόνη βλέπουμε να περνάει η φράση «What exactly do you do for an encore?» («Τι ακριβώς παίζεις για encore;»), που αποτελεί στίχο από το ομώνυμο κομμάτι του «This Is Hardcore».

Στο caption της δημοσίευσης ο μουσικός γράφει «Καλή ερώτηση», κάτι που εντείνει ακόμα περισσότερο το μυστήριο για το τι μπορεί να θέλει να πει ο Τζάρβις Κόκερ. Άλλωστε, δεν είναι λίγοι οι θαυμαστές της μπάντας που στα σχόλια της δημοσίευσης διερωτούνται αν έρχεται κάποιο reunion των Pulp ή συγκεκριμένα, μια περιοδεία με αφορμή τα 25χρονα του «This Is Hardcore».

Μένει να δούμε τι ετοιμάζει ο Τζάρβις Κόκερ (και οι Pulp).

Με πληροφορίες από το ΝΜΕ.