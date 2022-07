Τίποτα δεν σταματάει τους Red Hot Chili Peppers από το να κυκλοφορήσουν και δεύτερο διπλό δίσκο το 2022

Τα καλά νέα για τους φαν των Red Hot Chili Peppers ξεκίνησαν το 2019, οπότε και ο Τζον Φρουσιάντε επέστρεψε στις τάξεις της μπάντας. Στο μεταξύ, οι Red Hot Chili Peppers θα έβγαιναν σε περιοδεία (που θα τους έφερνε και στα μέρη μας) αλλά η πανδημία είχε άλλα σχέδια για όλους μας.

Πάντως, πίσω τον Μάρτιο οι Καλιφορνέζοι επέστρεψαν δισκογραφικά με τον δίσκο «Unlimited Love», 6 χρόνια μετά το «The Getaway» του 2016, που σηματοδότησε και την πρώτη τους δουλειά με τον Τζον Φρουσιάντε από το 2006 και το «Stadium Arcadium».

Λίγους μόλις μήνες μετά το «Unlimited Love», οι Red Hot Chili Peppers έχουν και δεύτερο διπλό δίσκο για το 2022 στα σκαριά. Για την ακρίβεια, η μπάντα ανακοίνωσε πως ο επερχόμενος δίσκος της «Return of the Dream Canteen» θα έρθει στα ακουστικά μας στις 14 Οκτωβρίου από την Warner.

Στην παραγωγή του βρίσκουμε για άλλη μια φορά τον «βαρέων βαρών» Ρικ Ρούμπιν, με τον οποίο συνεργάστηκαν και για το «Unlimited Love», αλλά και όλους τους δίσκους τους από το «Blood Sugar Sex Magik» (1994) και έκτοτε, με εξαίρεση το «The Getaway», στο οποίο οι RHCP δούλεψαν με τον Danger Mouse.

Για το «Return of the Dream Canteen», διαβάζουμε σε ανακοίνωση των Red Hot Chili Peppers: «Όταν όλα είχαν ειπωθεί και γίνει, η αγάπη που έχουμε ο ένας για τον άλλο και η μαγεία της μουσικής μας χάρισε περισσότερα τραγούδια από όσα ξέραμε τι να κάνουμε. Λοιπόν, αποφασίσαμε τι να κάνουμε. Να κυκλοφορήσουμε δύο διπλούς δίσκους στην σειρά. Ο δεύτερος είναι το ίδιο ουσιώδης με τον πρώτο και τούμπαλιν. Το “Return of the Dream Canteen” είναι οσα είμαστε και όσα ονειρευόμασταν να γίνουμε. Είναι έτοιμο. Φτιαγμένο από το αίμα της καρδιάς μας».

