Η Μπιγιονσέ θα ηχογραφήσει ξανά τραγούδι της, μετά από αντιδράσεις για προσβλητικό στίχο

Πριν λίγο καιρό, η Lizzo έβγαλε τον φετινό της δίσκο «Special» που περιείχε το κομμάτι «Grrrls» στο οποίο ακουγόταν ο στίχος «I’m a spazz», που σημαίνει «Είμαι σπαστική». Ο στίχος ενόχλησε αρκετούς που τον βρήκαν προσβλητικό για τα άτομα που πάσχουν από σπαστική διπληγία, κάτι που οδήγησε την τραγουδίστρια να αλλάξει τον στίχο.

Τώρα η Μπιγιονσέ, που κυκλοφόρησε πριν λίγες μέρες το πολυαναμενόμενο «Renaissance» βρέθηκε ακριβώς στην ίδια θέση με την Lizzo και μάλιστα, για την χρήση της ίδιας λέξης.

Για την ακρίβεια, στο κομμάτι «Heated» ακούγεται ο στίχος «Spazzin’ on that ass, spaz on that ass», κάτι για το οποίο η τραγουδίστρια δέχτηκε κριτική από μέρος του κοινού.

H Χάνα Ντιβάινι και εκπρόσωπος των ανάπηρων ατόμων, για παράδειγμα, δήλωσε στο BBC: «Είμαι κουρασμένη και απογοητευμένη που κάνουμε αυτήν την κουβέντα πάλι τόσο σύντομα, αφού είχαμε μια τόσο ουσιώδη και προοδευτική απάντηση από την Lizzo».

Έτσι, η Μπιγιονσέ πρόκειται να ξαναηχογραφήσει το κομμάτι προκειμένου να αντικαταστήσει τον εν λόγω επίμαχο στίχο, όπως επιβεβαίωσαν εκπρόσωποι της μουσικού: «Η λέξη, που δεν έχει χρησιμοποιηθεί εσκεμμένα με επιβλαβή τρόπο, θα αντικατασταθεί».

Παρά τις όποιες αντιδράσεις, τίποτα δεν φαίνεται πως θα σταματήσει τον δίσκο από το να φιγουράρει ψηλά στα charts.

Με πληροφορίες από το Pitchfork.