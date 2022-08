Olivia Newton-John: Mια ζωή πασπαλισμένη με αστερόσκονη

Ενέπνευσε εκατομμύρια ανθρώπους να σιγοτραγουδήσουν τους στίχους και να μιμηθούν τις φανταστικές χορευτικές της κινήσεις στο «You’re The One That I Want». Η Ολίβια Νιούτζον-Τζον (Olivia Newton-John) από χτες δεν είναι πια μαζί μας.

Ο θάνατός της σε ηλικία 73 ετών, έπειτα από μάχη δεκαετίων με τον καρκίνο του μαστού, σκόρπισε θλίψη σε όλο τον κόσμο ο οποίος μεγάλωσε με τις επιτυχίες του «Grease» ή χόρεψε στους ρυθμούς του «Physical».

Από τους πρώτους που την αποχαιρέτισαν ήταν ο συμπρωταγωνιστής της στο επιτυχές μιούζικαλ, ο Τζον Τραβόλτα.

«Αγαπημένη μου Ολίβια, έκανες τις ζωές όλων μας πολύ καλύτερες. Το εκτόπισμά σου ήταν απίστευτο. Σε αγαπώ τόσο πολύ. Θα συναντηθούμε ξανά και θα είμαστε και πάλι όλοι μαζί. Δικός σου από την πρώτη στιγμή που σε είδα και για πάντα! Ο Ντάνι σου, ο Τζον σου», έγραψε χαρακτηριστικά ο ηθοποιός στο Instagram.

Με διπλή βρετανική και αυστραλική υπηκοότητα, αλλά έχοντας μεγαλώσει στην Αυστραλία, είναι φυσικό οι Αυστραλοί να θεωρούν «δική τους» την τραγουδίστρια και ηθοποιό. Ανάμεσα σε αυτούς που την αποχαιρέτισαν ήταν ο πρωθυπουργός της χώρας, Άντονι Αλμπανίζ, και η Κάιλι Μινόγκ που δημοσίευσε μια κοινή φωτογραφία τους από το 1988.

Since I was ten years old, I have loved and looked up to Olivia Newton John. And, I always will. (Just like this picture @nfsaonline) She was, and always will be, an inspiration to me in so many, many ways. My deepest condolences to her family and loved ones. x ONJ4EVER pic.twitter.com/3nE8PVDFLy

— Kylie Minogue (@kylieminogue) August 8, 2022