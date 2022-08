Τοιχογραφία του Ίαν Κέρτις των Joy Division στο Μάντσεστερ καλύφθηκε από διαφήμιση

Αδιαμφισβήτητα, οι Joy Division αποτελούν μουσικούς ήρωες του Μάντσεστερ, μιας πόλης που ούτως ή άλλως έχει αφήσει το στίγμα της στην σύγχρονη μουσική ιστορία. Ήταν, επομένως, απολύτως λογικό η πόλη να θέλει να τιμήσει την μπάντα, κάτι που, μεταξύ άλλων, έκανε μέσα από μια τοιχογραφία.

Συγκεκριμένα, μέχρι πρότινος, στην Πορτ Στριτ του Μάντσεστερ υπήρχε μια μεγάλη τοιχογραφία του Ίαν Κέρτις και τραγουδιστή των Joy Division. Το εν λόγω mural δημιουργήθηκε τον Οκτώβριο του 2020 από τον street artist Akse P19, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας -είναι γνωστό πως κατά την διάρκεια της ζωής του, ο Κέρτις έπασχε από κρίσεις επιληψίας. Για το έργο του αυτό, ο Akse P19 βασίστηκε σε μια κλασική φωτογραφία του τραγουδιστή, από εμφάνισή του με την μπάντα του στις Βρυξέλλες το 1979, έναν χρόνο, δηλαδή πριν δώσει τέλος στην ζωή του.

Πρόσφατα, όμως, οι κάτοικοι του Μάντσεστερ είδαν την τοιχογραφία να λείπει. Στην θέση της, είχε τοποθετηθεί μια διαφήμιση για τον νέο δίσκο του Aitch, ενός ράπερ από την πόλη.

Όπως ήταν λογικό, η κίνηση αυτή προκάλεσε αρνητικές αντιδράσεις. Ανάμεσα σε εκείνους που έδειξαν την δυσαρέσκειά τους ήταν και ο Πίτερ Χουκ, πάλαι ποτέ μπασίστας των Joy Division που δήλωσε πως «είναι πολύ στενάχωρο» να βλέπει κανείς κάτι τέτοιο.

Work has begun to restore the Ian Curtis mural in the Northern Quarter after an advert for @OfficialAitch‘s new album was painted over it. @OfficialAitch tweeted saying: “No way on Earth would I want to disrespect a local hero like Ian”. pic.twitter.com/EtnZuAY2Vd

— BBC Radio Manchester (@BBCRadioManc) August 17, 2022