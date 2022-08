Οι φιγούρες των Beastie Boys κάνουν «Sabotage!»

Περισσότερο ή λιγότερο εξοικειωμένοι με την μουσική των Beastie Boys, σχεδόν όλοι αναγνωρίζουν το κομμάτι τους «Sabotage», ήδη από τα πρώτα δευτερόλεπτα, τόσο ηχητικά όσο και οπτικά.

Μιλάμε (και) για το βίντεο κλιπ του κομματιού από το «Ill Communication» που σκηνοθέτησε ο Σπάικ Τζονζ και έκανε για λίγα λεπτά τους Beastie Boys ήρωες κάποιου crime b-movie των 70s, με τα χαρακτηριστικά κοντομάνικα πουκάμισα και τα μουστάκια-υπερπαραγωγή της εποχής.

Για όσους δεν χορταίνουν να βλέπουν τους Beastie Boys σε αυτή την εκδοχή τους, τώρα η Super 7 τους κάνει φιγούρες. Έτσι, οι φαν των Νεοϋορκέζων θα μπορούν σε λίγο καιρό να αποκτήσουν τις φιγούρες των Ad Rock, MCA και Mike D, πιστές στην εικόνα που είχαν τα τρία μέλη των Beastie Boys στο βίντεο του «Sabotage».

Το βίντεο κλιπ του «Sabotage» παραμένει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα της δεκαετίας του ‘90. Μάλιστα, στα MTV Video Music Awards του 1994 απέσπασε 5 υποψηφιότητες. Μπορεί τότε να μην κατάφερε να κερδίσει καμία, αλλά, για να αποκατασταθεί η τάξη, το 2009 κέρδισε, έστω και καθυστερημένα, βραβείο στην κατηγορία «Best Video (That Should Have Won a Moonman)».

Η επιρροή του βίντεο δεν σταματάει εκεί. Ο Ντάνι Μπόιλ έχει παραδεχτεί πως για την εναρκτήρια σεκάνς του «Trainspotting» εμπνεύστηκε από το βίντεο κλιπ του «Sabotage», ενώ, η κωμικός Έιμι Πόλερ έχει σχολιάσει πως, χωρίς αυτό, «δεν θα υπήρχε το “Anchorman”, ο Γουές Άντερσον, το “Lonely Island” και το κανάλι του Adult Swim».

You can’t stand it, you know we planned it! Beastie Boys “Sabotage” ReAction Figures are coming soon! Order now on https://t.co/4d9kFA3bDt! pic.twitter.com/knkaX7zO54

— Super7 (@super7store) August 22, 2022