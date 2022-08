Ο Μπίλι Τζόελ και η Ολίβια Ροντρίγκο παθαίνουν «Deja Vu»

Στην Ολίβια Ροντρίγκο αρέσουν οι guest εμφανίσεις στην σκηνή -άλλωστε, τους τελευταίους μήνες έχουμε δει την Αλάνις Μόρισετ και την Αβρίλ Λαβίν να εμφανίζονται σε συναυλίες της 19χρονης ποπ σταρ, αλλά και την Λίλι Άλεν, στο slot της Ροντρίγκο στο Glastonbury.

Τώρα η Ολίβια Ροντρίγκο αποφάσισε να…αναποδογυρίσει τα πράγματα και να εμφανιστεί αυτή σε συναυλία άλλου μουσικού και συγκεκριμένα, σε αυτήν του Μπίλι Τζόελ που έδωσε στο Madison Square Garden, την Τετάρτη 24/8.

Καθόλου τυχαία αυτή η guest εμφάνιση, αν σκεφτεί κανείς πως η Ροντρίγκο, σε μία από τα πιο γνωστά κομμάτια του πρώτου της δίσκο, «Sour», στο «Deja Vu» τραγουδάει «I’ll bet that she knows Billy Joel ’cause you played her ‘Uptown Girl’».

Έτσι λοιπόν, Ολίβια Ροντρίγκο και Μπίλι Τζόελ ερμήνευσαν μαζί το «Deja Vu» της πρώτης και το «Uptown Girl» του δεύτερου.

Παίρνετε μια γεύση από όσα κατέγραψαν οι κάμερες του κοινού παρακάτω:

.@OliviaRodrigo joined Billy Joel to perform “Deja Vu” and “Uptown Girl” during his show at Madison Square Garden this evening.pic.twitter.com/ZI7114L0Li — Consequence (@consequence) August 25, 2022

🎥 | Olivia with Billy Joel singing “Uptown Girl” tonight at MSG! — “i bet that she knows billy joel cause u played her uptown girl”👀

pic.twitter.com/s2qJNaP76q — Olivia Rodrigo Daily (@DailyRodrigo) August 25, 2022

Με πληροφορίες από το Consequence of Sound.