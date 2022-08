Ο μάνατζερ των Beatles, Μπράιαν Επστάιν, έγινε άγαλμα στο Λίβερπουλ

Δεν είναι ψέμα πως, πολλές φορές, πίσω από έναν τεράστιο σταρ βρίσκεται ένα εξαιρετικά ταλαντούχο επιτελείο ανθρώπων που οργανώνουν την κάθε επόμενη κίνησή στην καριέρα του ή ένας δαιμόνιος μάνατζερ που παίζει στα δάχτυλα τον τρόπο που δουλεύει η βιομηχανία και ξέρει τι θέλει, τελικά, ο κόσμος.

Στην περίπτωση των Beatles, τον ρόλο αυτόν ανέλαβε ο Μπράιαν Επστάιν στον οποίο, μεταξύ άλλων, χρεώνεται το χαρακτηριστικό look που υιοθέτησαν τα 4 Σκαθάρια στην αρχή της καριέρας τους, με τα σακάκια και τα κουρέματα-«καπελάκια», αλλά και η σκηνική τους παρουσία.

Ο Επστάιν ανέλαβε τους Beatles το 1961, αφού τους είδε να παίζουν ζωντανά στο Cavern Club, όπου και έκαναν τα πρώτα τους βήματα και έμεινε μαζί τους μέχρι και τον θάνατό του το 1967.

Τώρα, 55 χρόνια μετά τον θάνατο του «ανθρώπου πίσω από τους Beatles», ο Μπράιαν Επστάιν έγινε άγαλμα -πού αλλού;- στο Λίβερπουλ. Το άγαλμα προς τιμήν του Μπράιαν Επστάιν βρίσκεται μάλιστα κοντά στο NEMS, το δισκάδικο, δηλαδή, της οικογένειάς του στην πόλη.

Όπως επεσήμανε ο Τόμι Κάλντενμπαρκ από το Brian Epstein Legacy Project, «Είναι εύκολο να γιορτάζεις τους ανθρώπους που βρίσκονται στο προσκήνιο, αλλά είναι πολύ πιο δύσκολο να γιορτάσεις αυτούς που βρίσκονται στα παρασκήνια».

Μπορεί ο τίτλο του «πέμπτου Beatle» να είχε «κατοχυρωθεί» από τον παραγωγό των Fab Four, Τζορτζ Μάρτιν, πάντως, έτσι είχε χαρακτηρίσει στο παρελθόν και ο Μπράιαν Επστάιν από τον Πολ Μακάρτνεϊ.

The new statue of Brian Epstein in Liverpool. #Liverpool#TheBeatles pic.twitter.com/fRCkE1qAP8

