Έρχεται νέος δίσκος της Τέιλορ Σουίφτ ώσπου να πείτε «Midnights»

Μέσα στην καραντίνα, η Τέιλορ Σουίφτ φόρεσε το πιο indie πρόσωπό της μέχρι σήμερα και με την σωστή παρέα, δηλαδή αυτή των Bon Iver και Άαρον Ντέσνερ των National, κυκλοφόρησε το 2020 δύο δίσκους: το «Folklore» και το αδερφάκι του «Evermore», κάνοντας και το πιο εναλλακτικό κοινό να την αγκαλιάσει ακόμα περισσότερο.

Δύο χρόνια μετά και αφού πρόσφατα την ακούσαμε να τραγουδάει το «Carolina» για το soundtrack του «Where The Crawdads Sing», η Τέιλορ Σουίφτ ανακοίνωσε τον δέκατο δίσκο της που έρχεται τον Οκτώβριο.

Για την ακρίβεια, το βράδυ της Κυριακής (28/8), η 32χρονη ανέβηκε στην σκηνή των MTV Video Music Awards για να παραλάβει το βραβείο του Βίντεο της Χρονιάς (για το «All Too Well: The Short Film») και ο ευχαριστήριος λόγος της έκρυβε μια έκπληξη για τους απανταχού φαν της, με την Σουίφτ να λέει, μεταξύ άλλων: «Πίστευα ότι θα έχει πλάκα να σας πω τώρα ότι το ολοκαίνουργιο άλμπουμ μου έρχεται στις 21 Οκτωβρίου. Και θα σας πω περισσότερα τα μεσάνυχτα».

Καθόλου τυχαίο το τελευταίο, μιας και ο επερχόμενος και δέκατος δίσκος της Τέιλορ Σουίφτ θα λέγεται «Midnights» και στα 13 του κομμάτια θα ακούσουμε «τις ιστορίες από 13 άυπνες νύχτες διάσπαρτες μέσα στην ζωή μου».

Τα μεσάνυχτα, λοιπόν, η Τέιλορ Σουίφτ μοιράστηκε με τους φαν της στα social media το εξώφυλλο της επερχόμενης δισκογραφικής δουλειάς της, μαζί με ένα συνοδευτικό κείμενο στο οποίο διαβάζουμε: «Αυτή είναι μια συλλογή από μουσική γραμμένη μέσα στην νύχτα, ένα ταξίδι μέσα από τους φόβους και τα γλυκά όνειρα. Τα πατώματα στα οποία βηματίζουμε με ρυθμό και τους δαίμονες που αντικρίζουμε. Για όλους εμάς που έχουμε ρίξει το νόμισμα και έχουμε αποφασίσει να αφήσουμε ανοιχτή την λάμπα και να αναζητήσουμε -ελπίζοντας πως, ίσως, όταν το ρολόι δείξει 12…θα βρούμε τους εαυτούς μας».

Αν είστε, λοιπόν, κι εσείς «Swiftie» μπορείτε να αρχίσετε να μετράτε αντίστροφα, βάζοντας υπενθύμιση πάντα στις 12…

Midnights, the stories of 13 sleepless nights scattered throughout my life, will be out October 21. Meet me at midnight.

Pre-order now: https://t.co/jjqUNkphuG pic.twitter.com/Fh96zK8vro

— Taylor Swift (@taylorswift13) August 29, 2022