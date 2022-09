4 μουσικά ραντεβού στις Νύχτες Πρεμιέρας

Στιγμιότυπο από το «Moonage Daydream», το ντοκιμαντέρ του Μπρετ Μόργκεν για τον Ντέιβιντ Μπόουι που θα προβληθεί στις Νύχτες Πρεμιέρας. Φωτ.: Neon via AP

Στις αρχές κάθε φθινοπώρου η Αθήνα «αναπνέει» σινεμά, μιας και οι Νύχτες Πρεμιέρας καταλαμβάνουν για λίγες μέρες τις αίθουσες της πόλης με πολυαναμενόμενες πρεμιέρες, ειδικά αφιερώματα και σημαντικούς καλεσμένους της έβδομης τέχνης.

Φέτος, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας επιστρέφει με την 28η διοργάνωσή του από τις 28 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 9 Οκτωβρίου. Κι όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, ανάμεσα στις θεματικές που θα απολαύσουμε στο κινηματογραφικό πανί θα είναι κι αυτή της μουσικής, μιας και το φεστιβάλ έχει παράδοση στις μουσικές ταινίες.

Γι’ αυτό κι εμείς επιλέγουμε 4 μουσικές ταινίες που δεν πρέπει να χάσετε στις φετινές Νύχτες Πρεμιέρας:

«Moonage Daydream» (Μπρετ Μόργκεν, 2022)

Όσα κι αν ειπωθούν για τον Ντέιβιντ Μπόουι, πάντα θα υπάρχουν κι άλλες ανεξερεύνητες πτυχές μίας από τις πιο πολύπλευρες προσωπικότητες που μας χάρισε η μουσική βιομηχανία -και που πάει πολύ πέρα από αυτήν. Ο Μπρετ Μόργκεν, αφού συγκέντρωσε πολύ ανέκδοτο υλικό από το αρχείο του Μπόουι, με τις ευλογίες της οικογένειάς του, έφτιαξε το «Moonage Daydream», ένα ντοκιμαντέρ στο οποίο ο Guardian χάρισε 5 αστεράκια και χαρακτήρισε «μια εντυπωσιακή μίξη ελεγείας, γιορτής κι ενός ενδόμυχου πορτρέτου». Όσο για τον ήχο της ταινίας, τον επιμελήθηκε ο «βαρέων βαρών» Τόνι Βισκόντι και παραγωγός σε μερικές από τις σημαντικότερες δουλειές του Μπόουι.

Θα προβληθεί: Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου, 21:00, Village Cinemas στο The Mall Athens (θα ακολουθήσει πάρτι στο BIOS στις 22:30 με dj set από τον Άγγελο Κλειτσίκα)

«Meet Me In The Bathroom» (Ντίλαν Σάουθερν, Γουίλ Λάβλεϊς, 2021)

Πριν λίγα χρόνια η Λίζι Γκούντμαν αποφάσισε να μιλήσει με σχεδόν όλους όσους ευθύνονταν για την indie μουσική αναβίωση της Νέας Υόρκης στα 00s, αλλά και όσους τα έζησαν «από δίπλα» ή από τα παρασκήνια. Από το πολύωρο υλικό των συνεντεύξεων αυτών προέκυψε το «Meet Me In The Bathroom», όχι μόνο ένα βιβλίο που διαβάζεται σαν ντοκιμαντέρ, αλλά και ένα από τα πιο απολαυστικά και ζωντανά μουσικά βιβλία που έχουμε διαβάσει εδώ και πολλά χρόνια. Οι Σάουθερν και Λάβλεϊς αποφάσισαν να ξαναπούν αυτή την ιστορία στην οθόνη και να μας θυμίσουν γιατί κάποτε αγαπήσαμε τους Strokes, τους Interpol, τους LCD Soundsystem και τους Yeah Yeah Yeahs.

Θα προβληθεί: Πέμπτη 6 Οκτωβρίου, 22:00, Ιντεάλ (προλογίζει ο δημοσιογράφος και ραδιοφωνικός παραγωγός Παναγιώτης Μένεγος) / Κυριακή 9 Οκτωβρίου, 22:00, Άστυ

«Ennio» (Τζουζέπε Τορνατόρε, 2022)

Η πορεία του «Μαέστρου» Ένιο Μορικόνε υπήρξε μοναδική και η συμβολή του στα soundtracks ταινιών ανεκτίμητη. Ένας από τους σκηνοθέτες για τις ταινίες του οποίου έγραψε μουσική, ο Τζουζέπε Τορνατόρε, άνοιξε κάποτε την κάμερα και άφησε τον Μορικόνε να αφηγηθεί στιγμές της πλούσιας καριέρας του. Μαζί κι άλλοι άνθρωποι του κινηματογράφου και της μουσικής μίλησαν για τον Ιταλό συνθέτη, μετατρέποντας αυτό το ντοκιμαντέρ σε μια ανακεφαλαίωση ολόκληρης της πορείας του.

Θα προβληθεί: Σάββατο 1 Οκτωβρίου, 19:30, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών (παρουσία του γιου του συνθέτη, Μάρκο Μορικόνε, του παραγωγού του ντοκιμαντέρ Τζιάνι Ρούσο και του επίσημου βιογράφου του Μορικόνε, Αλεσάντρο ντε Ρόσα. Θα προηγηθεί συναυλία με συνθέσεις του από το Stavros Lantsias Quartet)

«Η Ιστορία των Triffids» (Τζόναθαν Άλεϊ, 2021)

Πίσω στη δεκαετία του ‘80, τα υπόγεια της Αυστραλίας σιγόβραζαν. Ανάμεσα στις μπάντες που ξεπήδησαν από αυτά ήταν και οι Triffids και με κομμάτια όπως το «Wide Open Road» γνώρισαν επιτυχία κι αρκετά χιλιόμετρα μακριά από την πατρίδα τους. Το εν λόγω ντοκιμαντέρ προσπαθεί να πει την ιστορία του «αρχηγού» τους, Ντέιβιντ ΜακΚομπ και να ξυπνήσει μνήμες όσων έζησαν τους Triffids σε πρώτο χρόνο.

Θα προβληθεί: Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου, 19:30, Δαναός / Σάββατο 1 Οκτωβρίου, 22:00, Δαναός