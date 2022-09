Στο νέο τους κομμάτι, οι Red Hot Chili Peppers τραγουδάνε για τον «Eddie» (Βαν Άλεν)

Λίγους μήνες αφού ακούσαμε το «Unlimited Love», τον δίσκο με τον οποίο καλωσόρισαν και επίσημα πάλι στις τάξεις τους τον Τζον Φρουσιάντε, οι Red Hot Chili Peppers ετοιμάζονται να βγάλουν και δεύτερο διπλό δίσκο μέσα στο 2022.

Το «Return of the Dream Canteen» θα φτάσει στα ακουστικά μας στις 14 Οκτωβρίου, όμως έχουμε πάρει ήδη μια πρώτη γεύση από αυτό με τα singles-προπομπούς.

Μετά, λοιπόν, από το «Tippa My Tongue», οι RHCP κυκλοφορούν τώρα και το κομμάτι «Eddie».

Όσο για τον «Eddie» του τίτλου, αυτός δεν είναι άλλος από τον Έντι Βαν Άλεν και στους στίχους του ακούμε τον Άντονι Κίντις να λέει: «It’s only 1983/Please don’t remember me/For what I did with David/You know I’m talking David Lee», αναφερόμενος στην αποχώρηση του Ντέιβιντ Λι Ροθ από τους Van Halen πίσω στη δεκαετία του ‘80.

Ακούτε το «Eddie» των Red Hot Chili Peppers παρακάτω:

Με πληροφορίες από το Pitchfork.