Τι κάνουν ο Ζοζέ Μουρίνιο και ο Γιουσέιν Μπολτ με τον Stormzy;

Όχι μόνο ο Stormzy κυκλοφόρησε ένα νέο κομμάτι-έκπληξη, τρία χρόνια μετά την τελευταία φορά που ακούσαμε νέο υλικό από αυτόν, αλλά, στο 10λεπτο βίντεο κλιπ του κομματιού παρελαύνουν πρόσωπα που σίγουρα έχετε ξαναδεί κάπου.

Στο βίντεο του «Mel Made Me Do It», όπως λέγεται το κομμάτι του Βρετανού ράπερ, βλέπουμε cameos από άλλους έγχρωμους καλλιτέχνες της Βρετανίας, όπως ο Dave, αλλά και δύο πασίγνωστες φιγούρες του αθλητισμού: τον Ζοζέ Μουρίνιο και τον Γιουσέιν Μπολτ.

Είναι γνωστή, άλλωστε, η αγάπη του Stormzy για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, στην οποία θήτευσε ο Πορτογάλος προπονητής που τώρα είναι κόουτς της Ρόμα. Στο βίντεο του «Mel Made Me Do It», ο Μουρίνιο μάλιστα εμφανίζεται την ώρα που ο Stormzy λέει τον στίχο «I prefer not to speak like I’m José» («Προτιμώ να μη μιλάω σαν να είμαι ο Ζοζέ»). Ο στίχος αναφέρεται σε παλαιότερη συνέντευξη του προπονητή για αγώνα της Τσέλσι με την Άστον Βίλα στην οποία, είχε σχολιάσει χαρακτηριστικά πως αν μοιραζόταν την πραγματική του άποψη για το ματς, θα υπήρχε πρόβλημα.

Στο βίντεο θα δείτε και τον κορυφαίο Τζαμαϊκανό σπρίντερ Γιουσέιν Μπολτ να κάνει το πέρασμά του.

Βλέπετε και ακούτε το «Mel Made Me Do It» παρακάτω: