Στον δικό σας γάμο τραγούδησε ο Άλεξ Τέρνερ; (βίντεο)

Δεν ξέρουμε αν ο Άλεξ Τέρνερ είδε το βίντεο που ανέβασε πριν λίγο καιρό ο Ματ Μπέλαμι των Muse στο social media του, με τον ίδιο να χορεύει σε μια απρόσμενη επίσκεψη του σε αθηναϊκό γάμο, πάντως, ο «αρχηγός» των Arctic Monkeys τραγούδησε πρόσφατα σε γάμο.

Για την ακρίβεια, ο Τέρνερ ηγήθηκε ενός…σούπεργκρουπ με μέλη τον Μάικλ Σούμαν των Queens of the Stone Age και των Mini Mansions, τη Στέλλα Μοζγκάβα των Warpaint και τον πρώην τραγουδιστή των Wire On Fire Έβαν Βάις.

Δεν κάνει εντύπωση πώς βρέθηκε το εν λόγω σχήμα σε αυτόν τον γάμο, μιας και πρόκειται για αυτόν του Ζακ Ντόουζ και μπασίστα των Mini Mansions, που έχει παίξει και με τους Last Shadow Puppets του Τέρνερ και της συντρόφου του, Μόλι.

Η μπάντα διασκεύασε το «Only You Know» του Ντιόν για τον γαμήλιο χορό των νεόνυμφων.

Όσοι θα θέλατε να συμβεί και σε σας το ίδιο, μπορείτε τουλάχιστον να πάρετε μια γεύση από τον all-star γαμήλιο χορό του Ζακ και της Μόλι παρακάτω:

Alex singing at Zach & Molly’s wedding 🎤

w/ Evan Weiss, Stella Mozgawa (Warpaint), Michael Shuman pic.twitter.com/P1lUm0WYnI — Arctic Monkeys Japan (@ArcticMonkeysJP) September 26, 2022

Με πληροφορίες από το ΝΜΕ.