Coolio: Πέθανε σε ηλικία 59 ετών ο ράπερ που ερμήνευσε το «Gangsta’s Paradise»

Πέθανε ξαφνικά σε ηλικία 59 ετών ο Αμερικανός ράπερ Coolio, γνωστός κυρίως για το εμβληματικό τραγούδι «Gangsta’s Paradise».

Την είδηση του θανάτου του επιβεβαίωσε ο μάνατζέρ του, Jarez Posey, αναφέροντας ότι ο καλλιτέχνης βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο μπάνιο ενός φίλου του στο Λος Άτζελες.

Η ακριβής αιτία του θανάτου του δεν έχει αποκαλυφθεί ακόμα, αλλά σύμφωνα με τον μάνατζέρ του ο Coolio φέρεται να έπαθε καρδιακή ανακοπή.

Το πραγματικό του όνομα ήταν Άρτις Λέον Άιβεϊ Τζούνιορ (Artis Leon Ivey Jr). Ξεκίνησε να φτιάχνει μουσική τη δεκαετία του 1980, αλλά έγραψε ιστορία το 1995 με το χιτ «Gangsta’s Paradise».

Για το τραγούδι αυτό, το οποίο ακούγεται στην ταινία «Dangerous Minds» με πρωταγωνίστρια τη Μισέλ Φάιφερ, ο μουσικός έλαβε βραβείο Grammy.

Κατά την καριέρα του που μετράει τέσσερις δεκαετίες, ηχογράφησε οκτώ άλμπουμ και κέρδισε επίσης τρία βραβεία MTV Video Music Awards και ένα American Music Award.

Άλλες επιτυχίες του ήταν τα: «Fantastic Voyage», «Rollin’ With My Homies», «1, 2, 3, 4 (Sumpin’ New)» και «Too Hot».

Αν και το αστέρι του δεν έλαμπε τόσο πολύ όσο τη δεκαετία του ’90, ο Coolio παρέμενε ενεργός στη μουσική μέχρι σήμερα. Αυτή την περίοδο, έκανε περιοδεία με άλλους γνωστούς ράπερ των 90s όπως ο Vanilla Ice και ο Young MC.

Ο πρώτος έγραψε στο Twitter: «Έχω φρικάρει, μόλις έμαθα ότι ο καλός φίλος μου ο Coolio πέθανε».

I’m freaking out I just heard my good friend Coolio passed away.

Ο εξίσου διάσημος ράπερ και ηθοποιός Ice Cube δήλωσε: «Πρόκειται για θλιβερά νέα. Είδα από πρώτο χέρι την πορεία αυτού του ανθρώπου στην κορυφή της βιομηχανίας μας».

This is sad news. I witness first hand this man’s grind to the top of the industry. Rest In Peace @Coolio https://t.co/vCeyn08Vsi

— Ice Cube (@icecube) September 29, 2022