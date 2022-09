«Body Paint»: Ακούστε το νέο τραγούδι των Arctic Monkeys

To «Body Paint», ένα νέο τραγούδι μέσα από το επερχόμενο άλμπουμ τους «The Car» που θα κυκλοφορήσει την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου, παρουσίασαν οι Arctic Monkeys.

To βίντεο σκηνοθέτησε ο Μπρούκ Λίντερ και τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν στο Λονδίνο και το Μιζούρι.

Η έλευση των Arctic Monkeys ήρθε σε μια εποχή που οι «παχιές αγελάδες» του βρετανικού (κι όχι μόνο) indie έτρωγαν ακόμη πλουσιοπάροχα. Οι Libertines, όταν δεν πρωταγωνιστούσαν σε κίτρινους τίτλους του ΝΜΕ με τα «κατορθώματα» του Πιτ Ντόχερτι, έγραφαν μερικά από τα πιο «ανθεμικά» τραγούδια που βγήκαν στα 00s για τα εναλλακτικά παιδιά, οι Franz Ferdinand έσειαν τα venues με κάθε κοφτό, σχεδόν στωικό μα τόσο ξεσηκωτικό ριφ τους και μπάντες όπως οι Kaiser Chiefs και οι Bloc Party ακολουθούσαν τιμιότατα, καταθέτοντας κι αυτοί τον οβολό τους στην indie αναζωπύρωση του «Νησιού» την δεκαετία του 2000.

Κάπου εκεί, κάτι πιτσιρικάδες από το Σέφιλντ που μόλις είχαν τελειώσει το σχολείο διάλεξαν τον εξαιρετικά πομπώδη -αλλά ομολογουμένως, τραβηχτικό- τίτλο «Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not» για να συστηθούν δισκογραφικά στον κόσμο.

Με το απαραίτητο νεανικό θράσος στον ήχο τους και τους έξυπνους, ενίοτε ποιητικούς στίχους του Άλεξ Τέρνερ, οι Arctic Monkeys κατάφεραν ούτε λίγο, ούτε πολύ, να έχουν στο βιογραφικό τους το ντεμπούτο με τις ταχύτερες πωλήσεις στην ιστορία των βρετανικών τσαρτ.

