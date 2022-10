Eurovision 2023: Στο Λίβερπουλ ο διαγωνισμός τραγουδιού

Η πόλη του Λίβερπουλ θα φιλοξενήσει τον 67ο διαγωνισμό τραγουδιού διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, αντί για την Ουκρανία, λόγω του πολέμου.

Το Λίβερπουλ «κέρδισε» τη Γλασκώβη στη ζωντανή κλήρωση που μεταδόθηκε από το BBC.

Liverpool will host #Eurovision 2023 on behalf of Ukraine…and it’s gonna be proper boss 👍

🇬🇧🇺🇦 Find out all about Liverpool 2023 right here: https://t.co/a1zGojGfbr pic.twitter.com/7sZ7SaYjg2

— Eurovision Song Contest (@Eurovision) October 7, 2022