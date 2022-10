«I Ain’t Quite Where I Think I Am», Arctic Monkeys παίξτε και λίγο φανκ

Στην τελική ευθεία βρισκόμαστε για την κυκλοφορία του «The Car», του έβδομου δηλαδή δίσκου των Arctic Monkeys που θα ακούσουμε την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου.

Βέβαια, έχουμε πάρει ήδη μια γεύση από την επερχόμενη δουλειά της μπάντας του Άλεξ Τέρνερ με τα singles «There’d Better Be A Mirrorball» και «Body Paint», που έκαναν σαφές πως ο δίσκος θα ακολουθήσει την πιο soft rock ηχητική κατεύθυνση του προκατόχου «Tranquility Base Hotel & Casino».

Δύο 24ωρα πριν ο δίσκος της μπάντας από το Σέφιλντ φτάσει στα ακουστικά μας, οι Arctic Monkeys μοιράζονται ένα ακόμα single από αυτόν, το κομμάτι «I Ain’t Quite Where I Think I Am».

Στο ίδιο, λοιπόν, κλίμα συνεχίζει ακάθεκτη η μπάντα, μόνο που αυτή τη φορά, βάζει και λίγο φανκ στις κιθάρες της.

Πέρα από το track, η μπάντα κυκλοφόρησε και ένα βίντεο κλιπ με μια live εκτέλεση του «I Ain’t Quite Where I Think I Am» από εμφάνισή της στο Kings Theatre του Μπρούκλιν τον προηγούμενο μήνα.

Βρίσκετε και τα δυο παρακάτω: