Οι Shame και το post punk τους επιστρέφουν στην Αθήνα

Το 2018 είδαμε τους Shame ζωντανά «τη στιγμή που συμβαίνουν» στη σκηνή του Release Athens, μαζί με τον Iggy Pop και τους James, δύο ονόματα που το εγχώριο κοινό αγαπά πολύ και απολαύσαμε την ωμή και νεανική τους ενέργεια επί σκηνής.

Αφού, λοιπόν, τους αναμέναμε και πάλι στη χώρα μας αλλά η πανδημία είχε άλλα σχέδια για μας, οπότε και δεν καταφέραμε να τους δούμε τον περασμένο Απρίλιο, αυτή τη φορά, οι Shame θα ανανεώσουν στα αλήθεια το ραντεβού τους με το αθηναϊκό κοινό, με τη δεύτερη συναυλία τους στη χώρα μας.

Έτσι, η πεντάδα από το Νότιο Λονδίνο θα ανέβει στη σκηνή του Fuzz την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου για να δώσει τη συναυλία που τόσο καιρό περιμένουμε.

Τους Shame τους γνωρίσαμε το 2018 με το ντεμπούτο άλμπουμ τους «Songs of Praise» και με αυτό κατάφεραν να διακριθούν μέσα στο post punk κύμα συγκροτημάτων που έχουμε δει να ξεπηδούν από την Βρετανία τα τελευταία χρόνια.

To τολμηρό δεύτερο album τους «Drunk Tank Pink» κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 2021, με παραγωγό τον James Ford (μόνιμος συνεργάτης των Arctic Monkeys, Florence and the Machine, Foals, Jessie Ware, Gorillaz). Γεμάτο ιδέες, «κοφτερές» κιθάρες και νευρώδεις ρυθμούς, διεύρυνε το ηχητικό οπλοστάσιο των Shame.

Πληροφορίες εισιτηρίων:

Η προπώληση ξεκινάει στα 23 ευρώ και για περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων. Μετά την εξάντλησή τους, η τιμή θα είναι 25 ευρώ.

Διάθεση εισιτηρίων:

Τηλεφωνικά στο 11876

Online στα fuzzclub.gr / viva.gr

Φυσικά σημεία: Καταστήματα Wind, Public, Media Markt, Ευριπίδης, Yoleni’s και Viva Spot Τεχνόπολης