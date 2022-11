Το σημερινό Google Doodle τραγουδάει Ντάστι Σπρίνγκφιλντ

Άλλη μια μέρα που στην αρχική σελίδα του Google τους χρήστες περίμενε κάποιο πολύχρωμο doodle αντί για το κλασικό σήμα της μηχανής αναζήτησης.

Έτσι, το σημερινό Google Doodle τιμά την Ντάστι Σπρίνγκφιλντ, τη Βρετανή τραγουδίστρια που μεσουράνησε τη δεκαετία του ‘60.

Η επαγγελματική της πορεία στη μουσική ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του ‘50, οπότε και υπήρξε μέλος αρχικά των Lana Sisters και στη συνέχεια των Springfields, που ίδρυσε μαζί με τον αδερφό της Τομ Σπρίνγκφιλντ και τον Τιμ Φιλντ. Το τρίο γνώρισε αρκετή επιτυχία στις αρχές της δεκαετίας του ‘60, ακόμα και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Η σόλο πορεία της Ντάστι Σπρίνγκφιλντ ξεκίνησε το 1963 με το κομμάτι «I Only Want To Be With You» που σκαρφάλωσε στο νο 4 των βρετανικών τσαρτ. Οι επιτυχίες συνεχίστηκαν με κομμάτια όπως το «You Don’t Have to Say You Love Me» και το «Son of a Preacher Man». Το δεύτερο μάλιστα συμπεριλήφθηκε στον δίσκο «Dusty In Memphis» που αποτελεί και την πιο αναγνωρισμένη δουλειά της καριέρας της -το 2020 μπήκε και στο Εθνικό Μητρώο Ηχογραφήσεων των ΗΠΑ ως έργο «πολιτισμικά, ιστορικά και αισθητικά σημαντικό».

Η Ντάστι Σπρίνγκφιλντ έκανε ξανά την εμφάνισή της στα τσαρτ το 1987 οπότε και συνεργάστηκε με τους Pet Shop Boys στο κομμάτι «What Have I Done To Deserve This?».

Το 1999 η Σπρίνγκφιλντ έφυγε από τη ζωή, μετά από πολύχρονη μάχη με τον καρκίνο, λίγο πριν κλείσει τα 60.