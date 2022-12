Spotify: Τα τραγούδια, οι καλλιτέχνες και τα podcasts που ακούστηκαν περισσότερο το 2022

Σε λίγες ημέρες, το 2022 θα ανήκει στο παρελθόν. Αναμφισβήτητα μια παράξενη χρονιά καθώς αρχίσαμε να επιστρέφουμε σταδιακά σε ρυθμούς κανονικότητας μετά από παραπάνω από δύο χρόνια πανδημίας.

Δημιουργήθηκε μια «νέα πραγματικότητα» όσον αφορά τη σχέση με τον πολιτισμό – και όχι μόνο. Φέτος, οι χρήστες του Spotify βρήκαν την ευκαιρία να βρουν στιγμές χαράς μέσα από τη μουσική ακούγωντας νέα και παλαιά τραγούδια, δημιουργώντας λίστες και ακολουθώντας άλλους ακροατές.

Λίγο πριν καλωσορίσουμε το 2023, ήρθε η ώρα να αποκαλυφθεί ποιο τραγούδι, podcast άκουσαν οι χρήστες περισσότερο τη χρονιά που φεύγει όπως επίσης και τους δημοφιλέστερους καλλιτέχνες και τάσεις του 2022.

Οι κορυφαίοι παγκόσμιοι καλλιτέχνες του 2022

Για ακόμα μια χρονιά, στην κορυφή της λίστας καλλιτεχνών με τις περισσότερες αναπαραγωγές στον κόσμο, βρίσκεται ο Πορτορικανός ράπερ και τραγουδιστής Bad Bunny. Ο Bad Bunny κατέχει αυτή τη θέση από το 2020. Κανένας άλλος καλλιτέχνης δεν έχει καταφέρει αυτό το επίτευγμα.

Δεύτερη στη σειρά έρχεται η Τέιλορ Σουίφτ η οποία έφτασε στην κορυφή των προτιμήσεων με το νέο της άλμπουμ «Midnights» στην Αυστραλία, τη Βρετανία, την Ιρλανδία, τη Μαλαισία, τις Φιλιππίνες, τη Νέα Ζηλανδία, το Κατάρ, τη Σλοβενία και τη Σιγκαπούρη. Την πεντάδα συμπληρώνουν οι καλλιτέχνες οι Drake, The Weeknd και BTS.

Οι viral καλλιτέχνες

Πολλοί ήταν και φέτος οι καλλιτέχνες των οποίων η μουσική κοινοποιήθηκε από το Spotify στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και γι’αυτό το λόγο έγιναν viral. Την πρώτη θέση των «viral» καλλιτεχνών διεκδικεί η Τέιλορ Σουίφτ με το «Midnights». Η δεύτερη πηγαίνει στον The Weeknd, η τρίτη στον Bad Bunny. Ακολουθούν οι BTS και Λάνα Ντελ Ρέι.

Τα τραγούδια που ακούστηκαν περισσότερο παγκοσμίως

Ο Χάρι Στάιλς είναι ο βασιλιάς της φετινής λίστας με τα τραγούδια που ακούστηκαν περισσότερο σε παγκόσμιο επίπεδο, με την επιτυχία του «As It Was». Το τραγούδι «Heat Waves» της βρετανικής indie rock μπάντας Glass Animals έρχεται δεύτερο στην κατάταξη, ενώ στην τρίτη θέση βλέπουμε τη συνεργασία του Αυστραλού καλλιτέχνη The Kid LAROI με τον Τζάστιν Μπίμπερ στο «Stay». Τα «Me Porto Bonito» (Bad Bunny, Chencho Corleon) και «Tití Me Preguntó» βρίσκονται στην τέταρτη και πέμπτη θέση, αντίστοιχα.

Τα άλμπουμ που ακούστηκαν περισσότερο παγκοσμίως

Ποια ήταν τα άλμπουμ που ακούστηκαν πιο πολύ το 2022 σε παγκόσμιο επίπεδο; Από ισπανόφωνα μέχρι αγγλόφωνα, ποπ μέχρι χιπ-χοπ, οι ακροατές ανά τον κόσμο έδειξαν ποικιλία στις προτιμήσεις του. Το «Un Verano Sin Ti» του Bad Bunny βρίσκεται στην πρώτη θέση ενώ το «Harry’s House» στη δεύτερη. Το ντεμπούτο άλμπουμ της Ολίβια Ροντρίγκο «Sour» έλαβε την τρίτη θέση, ο Εντ Σίραν με το «=» την τέταρτη και το «Planet Her (Deluxe) της Doja Cat στην πέμπτη.

Τα podcasts με τις περισσότερες ακροάσεις παγκοσμίως

Φέτος, τα podcasts που φιλοξενεί η πλατφόρμα του Spotify επεκτάθηκαν σε νέες αγορές, παρέχοντας περισσότερο περιεχόμενο για τους ακροατές. Το πιο δημοφιλές podcast του 2022 σε παγκόσμιο επίπεδο και για τρίτη συνεχόμενη χρονιά ήταν το αμφιλεγόμενο «The Joe Rogan Experience». Στη δεύτερη θέση, βρίσκεται το «Call Her Daddy» του Άλεξ Κούπερ, στην τρίτη το «Anything Goes» της Έμμα Τσαμπερλέιν και το «Caso 63» που κυκλοφόρησε στα ισπανικά, τα πορτογαλικά, τα χίνι και τα αγγλικά, στην τέταρτη θέση. Το true-crime podcast «Crime Junkie» των Άσλεϊ Φλάουερς και Μπριτ Πραγουάτ, έλαβε την πέμπτη θέση.

Με πληροφορίες από το Spotify