Πέθανε ο Τέρι Χολ των Specials

Πέθανε στα 63 του χρόνια ο Τέρι Χολ, τραγουδιστής των Specials, που υπήρξε επίσης μέλος συγκροτημάτων όπως οι Fun Boy Three και οι Colourfield.

Την είδηση του θανάτου του μουσικού έκανε γνωστή η ίδια η μπάντα του, γράφοντας: «Με μεγάλη μας λύπη ανακοινώνουμε τον θάνατο, μετά από σύντομη ασθένεια, του Τέρι, του καλού μας φίλου, αδερφού και ενός από τους καταπληκτικότερους τραγουδιστές, συνθέτες και στιχουργούς που έχει βγάλει ποτέ αυτή η χώρα».

It is with great sadness that we announce the passing, following a brief illness, of Terry, our beautiful friend, brother and one of the most brilliant singers, songwriters and lyricists this country has ever produced. (1/4) pic.twitter.com/qJHsI1oTwp

— The Specials (@thespecials) December 19, 2022