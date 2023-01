Ποιο είναι το πιο πολυακουσμένο τραγούδι όλων των εποχών στο Spotify;

Από το 2019 οπότε και κυκλοφόρησε, το «Blinding Lights» δεν έχει σταματήσει να ακούγεται παντού κι έχει γίνει αδιαφιλονίκητα ένα από τα μεγαλύτερα hits των τελευταίων ετών.

Πλέον, το κομμάτι του Weeknd κατέχει κι ένα πολύ μεγάλο ρεκόρ, μιας και αποτελεί το τραγούδι με τα περισσότερα streams στην ιστορία του Spotify.

Για την ακρίβεια, το «Blinding Lights» έχει ακουστεί ως τώρα περισσότερες από 3.3 δισεκατομμύρια φορές στη streaming πλατφόρμα, ξεπερνώντας για λίγο το «Shape of You» του Εντ Σίραν, που κατείχε μέχρι πρότινος αυτή τη διάκριση. Παρεμπιπτόντως, τα δύο αυτά κομμάτια είναι και τα μοναδικά που έχουν καταφέρει να ξεπεράσουν τα 3 δισεκατομμύρια streams στο Spotify.

Αυτό, βέβαια, δεν είναι το μόνο ρεκόρ που κατέχει το μεγάλο χιτ του Weeknd. Πίσω στο 2021 το «Blinding Lights» έγινε το πιο επιτυχημένο single όλων των εποχών στο US Billboard Hot 100, περνώντας περισσότερες από 100 εβδομάδες στα τσαρτ. Τη σκυτάλη αυτού του ρεκόρ πήρε από το «The Twist» του Τσάμπι Τσάκερ του 1960.

Την πρώτη μέρα του χρόνου, ο Weeknd γιόρτασε την επιτυχία του ανεβάζοντας εικόνες από το βίντεο κλιπ του κομματιού και κάνοντας ευχές για καλή χρονιά στο κομμάτι με τα περισσότερα streams στο Spotify.

happy new years to blinding lights. the most streamed song of all time tonight @Spotify pic.twitter.com/kNL0X6zK2o

— The Weeknd (@theweeknd) December 31, 2022