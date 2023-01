Oasis: «Ποτέ μη λες ποτέ», λέει Νόελ Γκάλαχερ για ένα reunion του συγκροτήματος

Οι Oasis ξεκίνησαν από το Μάντσεστερ το 1991 και οχτώ singles τους σκαρφάλωσαν στο Νο1, συμπεριλαμβανομένων των “Some Might Say” και “Don’t Look Back In Anger”. Μαζί με το «αντίπαλο δέος» των Blur κυριάρχησαν στη Britpop σκηνή τη δεκαετία του 1990.

Στο απόγειο της επιτυχίας τους, το 1996, έδωσαν δύο θρυλικές συναυλίες στο Knebworth μπροστά σε 250.000 θεατές.

Ο Γκάλαχερ λέει ότι παραμένει το ίδιο παθιασμένος με τη μουσική όπως τότε. «Είμαι ακόμα ερωτευμένος με το γράψιμο… και τις δημιουργικές διαδικασίες», είπε. «Δεν παλιώνει για μένα. Είμαι τόσο γοητευμένος από αυτό σήμερα, όσο ήμουν πριν από 13 χρόνια όταν έκανα σόλο, όσο ήμουν και όταν βγήκε [το πρώτο άλμπουμ των Oasis] Definitely Maybe, πριν 29 χρόνια.»

«Λατρεύω το συναίσθημα του να δημιουργώ κάτι από το τίποτα και το ταξίδι που κάνει το τραγούδι… το στούντιο, το να το παίζω στον κόσμο, να κυκλοφορεί και μετά να το ακούω στο ραδιόφωνο. Αυτό είναι που με κρατάει σε εγρήγορση.»