Πέθανε ο Μπρους Γκάουερς, ο σκηνοθέτης πίσω από το «Bohemian Rhapsody»

Όταν τον Νοέμβριο του 1975 ο Μπρους Γκάουερς έστηνε τους Queen σε έναν χορωδιακό ρόμβο στα Elstree Studios του Λονδίνου για τις ανάγκες του πρώτου βίντεο που γυρίστηκε για το Top of the Pops, για το κομμάτι τους «Bohemian Rhapsody», μάλλον δεν περίμενε ότι κάπως έτσι, θα δημιουργούσε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα καρέ της ροκ ιστορίας.

Το βίντεο για το κομμάτι από το «A Night at the Opera» δεν έγινε μόνο συνώνυμο των ίδιων των Queen, αλλά γνώρισε τόσους φόρους τιμής, που υιοθετήθηκε ακόμα και από την παρέα του «Muppet Show». Μάλιστα, το 2019 το βίντεο κατάφερε να γίνει το πρώτο μουσικό βίντεο κλιπ που κυκλοφόρησε πριν το 1990 και ξεπέρασε το 1 δισ. προβολές στο YouTube (αυτή τη στιγμή έχει πάνω το 1.5 δισ. προβολές).

Ο σκηνοθέτης τους βίντεο κλιπ, Μπρους Γκάουερς πέθανε στα 82 του χρόνια από λοίμωξη του αναπνευστικού, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του, και πέρα από την καταλητική συνάντησή του με τους Queen συνεργάστηκε κατά τη διάρκεια της καριέρας του με δεκάδες γνωστούς μουσικούς, έχοντας σκηνοθετήσει εκατοντάδες βίντεο κλιπ.

Ο Μπρους Γκάουερς στα βραβεία Emmy το 2009. Φωτ.: AP Photos/Mark J. Terrill

Ο Μπρους Γκάουερς γεννήθηκε στη Σκωτία από Άγγλους γονείς και μεγάλωσε στο βόρειο Λονδίνο. Έκανε τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα στο BBC και αργότερα, όταν στη δεκαετία του ‘70 μετακόμισε στις ΗΠΑ, συνέχισε την ανάμιξή του με τη μικρή οθόνη. Άλλωστε, είχε αναλάβει ρόλο σκηνοθέτη σε πολλές τελετές βραβείων όπως τα Emmys, τα American Music Awards, τα Billboard Music Awards, καθώς και τα βραβεία του MTV, ενώ σκηνοθέτησε επίσης 9 σεζόν του σόου ταλέντων «American Idol».

Όσο για τα κομμάτια για τα οποία γύρισε βίντεο κλιπ, ανάμεσα σε αυτά βρίσκουμε μεταξύ πολλών άλλων το «Rock With You» του Μάικλ Τζάκσον, το «1999» του Prince, το «How Deep Is Your Love» των Bee Gees, το «Hot Legs» του Ροντ Στιούαρτ, το «I’m Every Woman» της Τσάκα Καν και το «Heart of Rock and Roll» για τον Χιου Λιούις και τους News.

Μάλιστα, για το τελευταίο, ο σκηνοθέτης απέσπασε και ένα βραβείο Grammy το 1986.

Γνώρισε, βέβαια και τον κόσμο της κωμωδίας, μιας και ο Γκάουερς συνεργάστηκε επίσης για comedy specials με τον Τζέρι Σάινφελντ, τον Έντι Μέρφι και τον Ρόμπιν Ουίλιαμς.

Όσο, για το βίντεο του «Bohemian Rhapsody» που πέρα από όλα τα άλλα θεωρείται ότι αποτέλεσε την πρώτη περίπτωση όπου το βίντεο έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην προώθηση ενός κομματιού, επηρεάζοντας σημαντικά τη μουσική βιομηχανία έκτοτε, λέγεται πως ο Μπρους Γκάουερς πληρώθηκε 590 δολάρια.

Με πληροφορίες από το Stereogum.