Super Bowl LVII: Μια κοιλιά της Ριάνα δεν φέρνει την άνοιξη

Καμιά κοιλιά δεν έχει λάβει τόση δόξα όσο αυτή της Ριάνα τον τελευταίο ένα χρόνο. Φυσικά και ήταν γεγονός στον celebrity πλανήτη αρχικά ότι η σταρ από τα Μπαρμπέιντος είναι ζευγάρι με τον A$AP Rocky και λίγο αργότερα, ότι οι δυο τους περιμένουν το πρώτο τους παιδί, κάτι που μάθαμε από μία φωτογραφία στην οποία η Ριάνα μόστραρε τη φουσκωμένη της κοιλιά σαν άλλη Μαντόνα στο εξώφυλλο του «Like A Prayer», καλή ώρα, τέτοιο καιρό πέρυσι.

Κι έκτοτε, πρώτα έμπαινε η κοιλιά στο δωμάτιο και μετά η Ριάνα -κυριολεκτικά και μεταφορικά. Εξώφυλλο στη Vogue, δημόσιες εμφανίσεις με ρούχα που πάντα φρόντιζαν να τονίζουν την κατάστασή της (hint: ενδιαφέρουσα). Όσο οι φαν της ήξεραν ότι το περίφημο #R9 (δηλαδή, το πολυαναμενόμενο από το 2016 ένατο άλμπουμ της) αχνοφαίνεται όλο και πιο πολύ, παρακολουθούσαν μια εγκυμοσύνη σχεδόν σε live μετάδοση. Κάτι που τροφοδοτούνταν με τέτοια συνέπεια από την ίδια τη σταρ που η εγκυμοσύνη της από αγνή κατάσταση χαράς μετατρεπόταν όλο και περισσότερο σε εργαλείο της δημόσιας εικόνας της (μα έτσι δεν ήταν από την αρχή;).

Η Ριάνα και ο A$AP Rocky έφεραν στον κόσμο το πρώτο τους παιδί πριν κάποιους μήνες, κι έπειτα αυτή οργάνωσε την τέταρτη Savage X Fenty επίδειξη με καλεσμένο μέχρι και τον Τζόνι Ντεπ (!) αλλά και τραγούδησε δύο κομμάτια («Lift Me Up», «Born Again») για το soundtrack του «Black Panther: Wakanda Forever». Κάτι που έκανε το «Rihanna navy» να αναθαρρήσει πως εκείνος ο δίσκος μπορεί και να είναι πιο κοντά από ό,τι νομίζουμε.

«All of the lights» στην κοιλιά της Ριάνα. Φωτ.: AP Photo/Jeff Lewis

Σε αυτό βοήθησε η είδηση ότι η Ριάνα θα είναι αυτή που θα αναλάβει φέτος το σόου του διάσημου πλέον ημιχρόνου του Super Bowl -τόσο διάσημου και πολυαναμενόμενου που έκανε την Κάρα Ντελεβίν να φορέσει στις εξέδρες του State Farm Stadium στην Αριζόνα t-shirt που έγραφε: «Συναυλία της Ριάνα διακόπτεται από αγώνα φούτμπολ, περίεργο, αλλά τι να κάνεις». (Για την ιστορία, το Philadelphia Eagles-Kansas City Chiefs έληξε 35-38.)

Οι φαν της «Riri» πέρασαν τα τελευταία 24ωρα πριν την εμφάνιση της Κυριακής 12/2 με στοιχήματα για το ποια κομμάτια θα μπουν και ποια θα μείνουν έξω από το σχεδόν 15λεπτο medley σετ της κι αν αυτή θα ήταν η μεγάλη ευκαιρία της να μας δώσει μια γεύση από νέα μουσική. Το μόνο που είχε «επιβεβαιώσει» η 34χρονη ήταν πως σκέφτεται να φέρει μαζί της κι έναν εκλεκτό καλεσμένο.

Για την ακρίβεια, ήταν ένας καλεσμένος που δεν είχαμε γνωρίσει ακόμα. Η Ριάνα βρέθηκε «ιπτάμενη» στη μέση του σταδίου με μία κόκκινη ολόσωμη φόρμα κι όσο έτριβε την κοιλιά της, όπως κάποτε η Μπιγιονσέ στα MTV VMAs, οι θεατές έτριβαν τα μάτια τους. Όπως επιβεβαιώθηκε αργότερα και από το management της, η Ριάνα περιμένει το δεύτερο παιδί της.

Και κάπου εδώ, τελείωσαν οι εκπλήξεις της βραδιάς. Στο σετ της Ριάνα χώρεσαν μεν 12 από τα πιο γνωστά της κομμάτια, από το «Umbrella» μέχρι το «Bitch Better Have My Money» και το «Work», όχι όμως και κάποιο νέο που θα τόνωνε το ενδιαφέρον όσων περιμένουν το #R9 σαν τη Δευτέρα Παρουσία.

Το σόου περιορίστηκε σε αυξομειούμενες πλατφόρμες που πήγαιναν και έφερναν τη Ριάνα αλλά και τον «στρατό» χορευτών στα λευκά που δεν σταμάτησαν να κινούνται με φρενήρεις διαθέσεις. Όμως, η από τη μία περιορισμένη για ευνόητους λόγους κινησιολογικά παρουσία της σταρ στο στάδιο σε συνδυασμό με το ότι έχανε εδώ κι εκεί τις νότες (στο «We Found Love») αλλά και το ότι απομάκρυνε σε στιγμές το μικρόφωνο στα τελειώματα των φράσεων (ξέρουμε ότι αυτές οι εμφανίσεις είναι φουλ στα προηχογραφημένα φωνητικά, δεν χρειαζόταν υπογράμμιση) έκαναν το αποτέλεσμα να μοιάζει κουρασμένο.

Φρενήρεις χορευτές όχι όμως εξίσου φρενήρες σόου. Φωτ.: AP Photo/Tyler Kaufman

Κι αν δεχτούμε πως αυτά συμβαίνουν στις ζωντανές εμφανίσεις, ακόμα και τέτοιου βεληνεκούς, ήταν κι οι μικρές λεπτομέρειες που συνέκλιναν στο ασφαλές συμπέρασμα που η Ριάνα βρέθηκε στον τελικό του Super Bowl απλά και μόνο για να θρέψει λίγο ακόμα το brand name της και η μουσική και το σόου ήταν απλά το μέσο και η αφορμή. Γιατί όλοι ξέρουμε πως τους επόμενους μήνες, όπου κι αν σκρολάρουμε θα βλέπουμε μια υπέρλαμπρη Ριάνα να προτάσσει την κοιλιά της για να πρωταγωνιστεί σε τίτλους γυαλιστερών ειδήσεων αλλά και πως, η στιγμιαία στάση της για να φρεσκάρει το μακιγιάζ της στο σετ του Super Bowl δεν ήταν «αθώα», όταν μιλάμε για τη γυναίκα που έγινε δισεκατομμυριούχος μέσα από τη σειρά καλλυντικών της Fenty.

Βέβαια, οφείλουμε να παραδεχτούμε πως σε επίπεδο stardom, θέλει γερό ταλέντο (και πολύ καλό επιτελείο) για να έχεις συστηθεί ως τραγουδίστρια, που μάλιστα, δεν έπαιρνες ανάσα ανάμεσα στους δίσκους και τα hits και να καταφέρνεις να βρίσκεσαι στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, ίσως και περισσότερο από ποτέ, τη στιγμή που μιλάμε ουσιαστικά βρίσκεσαι σε μουσική αδράνεια εδώ και επτά χρόνια.

Ίσως απλά πρέπει να χωνέψουμε το εξής: η Ριάνα είναι πρώτα και κύρια μια επιχειρηματίας σταρ που εκμεταλλεύεται στο έπακρο την αναγνωρισιμότητά της, προκειμένου να είναι και να παραμένει επιτυχημένη. Το αν πουλάει τραγούδια, εσώρουχα ή κραγιόν είναι δευτερεύουσης σημασίας. Το ίδιο το προϊόν είναι η Ριάνα -ενίοτε και η κοιλιά της.