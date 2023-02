Ακούστε το νέο τραγούδι των Everything But The Girl, «Caution to the Wind»

Φωτ. Consequence/Twitter, Everything But The Girl/Instagram

Μετά την κυκλοφορία του «Nothing Left to Lose», το συγκρότημα Everything But the Girl επιστρέφει με νέο σινγκλ, το «Caution to the Wind».

Αυτό είναι το δεύτερο τραγούδι του ποπ ντουέτου από τη Βρετανία, μέσα από το καινούργιο LP.

Σε ανακοίνωση, η τραγουδίστρια Τρέισι Θορν αναφέρει: «Λυρικά, το “Caution to the Wind” είναι ένα απλοϊκό τραγούδι για την άφιξη και το να αξιοποιεί κανείς την κάθε στιγμή, οπότε με τη μουσική, προσπαθήσαμε να σκιαγραφήσουμε την αίσθηση μιας αέναης χρονικής στιγμής».

Το δεύτερο μέλος των Everything But the Girl και σύζυγος της Θορν, Μπεν Ουάτ συμπλήρωσε: «Μετά τις λέξεις, εμφανίζονται τα ντραμς που επαναλαμβάνονται και τότε όλα ξεκινούν να ξεδιπλώνονται σε κύκλους: αναμονή, ένταση και απελευθέρωση».

Το άλμπουμ «Fuse» θα είναι διαθέσιμο για ακρόαση στις 21 Απριλίου. Οι Θορν και Ουάτ ηχογράφησαν τη συνέχεια του δίσκου «Temperamental» από το 1999, μυστικά σε ένα μικρό στούντιο έξω από το Μπαθ της Αγγλίας.

Με πληροφορίες από το Pitchfork