Το Spotify θέλει να μοιάσει στο TikTok

Δεν αμφισβητεί κανείς την κυριαρχία του TikTok στον κόσμο των social media αλλά και την επιρροή του έξω από αυτόν.

Αυτό έρχεται να επιβεβαιώσει και μια νέα λειτουργία που λανσάρεται στο Spotify και και παραπέμπει στο αγαπημένο social medium της Gen Z. Πιο συγκεκριμένα, ο κολοσσός του streaming ανακοίνωσε πως δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα να κάνουν preview της μουσικής και των podcasts της πλατφόρμας μέσω βίντεο, σε ένα περιβάλλον που θυμίζει πάρα πολύ αυτό του TikTok.

Έτσι, στο feed του κάθε χρήστη θα υπάρχουν οι κατηγορίες μουσικής και podcasts & σόου. Κλικάροντας στην εκάστοτε κατηγορία, ο χρήστης θα μπορεί να δει μια σειρά εξατομικευμένων προτάσεων που θα κάνει preview μέσω βίντεο α λα TikTok.

Ο συμπρόεδρος της Spotify Γκουστάβ Σόντερστομ δήλωσε σχετικά: «Ο κόσμος σήμερα μας ωθεί προς ένα εκατομμύριο διαφορετικές κατευθύνσεις. Επομένως, το σημαντικότερο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε εμείς ως Spotify για τους δημιουργούς είναι να μειώσουμε την απόσταση ανάμεσα στην τέχνη τους και τους ανθρώπους που την αγαπούν… ή που θα την αγαπήσουν αν την ανακαλύψουν».

Πρόσφατα το Spotify λάνσαρε επίσης στις ΗΠΑ και τον Καναδά μια ΑΙ dj λειτουργία που μαθαίνει τις συνήθειες ακρόασης του κάθε χρήστη, ώστε να παίζει τα αγαπημένα του τραγούδια.

Ready, set, discover new audio easier than ever before! Take a look at our greatest app evolution yet. Introducing @Spotify‘s new Home feed. #SpotifyStreamOn pic.twitter.com/OHrp3C6FOT

— Spotify News is celebrating #SpotifyStreamOn! (@SpotifyNews) March 8, 2023