Eurovision: Οι Frankie Goes To Hollywood ξανά στη σκηνή μετά από 36 χρόνια

Εγιναν παγκοσμίως γνωστοί με το τραγούδι «Relax» που κυκλοφόρησε το 1983. Ακολούθησαν οι εξίσου μεγάλες επιτυχίες «Two Tribes» και «The Power of Love».

Οι Frankie Goes To Hollywood, το βρετανικό συγκρότημα που μεσουρανούσε τη δεκαετία του 1980 με τους synth-pop και new wave ήχους, εμφανίστηκε στη γενέτειρά του, το Λίβερπουλ, στην πρώτη του συναυλία 36 χρόνια μετά την τελευταία για να σηματοδοτήσει την έναρξη του φετινού διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision.

Οι Χόλι Τζόνσον, Μπράιαν Νας, Πολ Ράδερφορντ, Μαρκ Ο’ Τουλ και Πίτερ Γκιλ παρουσίασαν το βράδυ της Κυριακής ένα σύντομο σετ από τραγούδια στον χώρο του St. George’s Plateau, κυρίως αυτά που συμπεριλήφθηκαν στο άλμπουμ «Welcome To The Pleasuredome». Σύμφωνα, όμως, με το BBC, το συγκρότημα δεν συμπεριέλαβε στην playlist του τις τρεις μεγάλες επιτυχίες.

Το 1985 διακρίθηκαν με βραβείο Brit, ενώ έλαβαν υποψηφιότητες για Γκράμι και MTV Video Music Award στην κατηγορία «Πρωτοεμφανιζόμενου Καλλιτέχνη». Οι Τζόνσον, Γκιλ και Ο’ Τουλ τιμήθηκαν το 1984 με βραβείο Ivor Novello για το τραγούδι «Two Tribes».

Το δεύτερο άλμπουμ του συγκροτήματος από το 1986 με τίτλο «Liverpool», είχε λιγότερες πωλήσεις από το πρώτο.

Το συγκρότημα διαλύθηκε το 1987, ενώ το 2003 τα μέλη επανενώθηκαν για την τηλεοπτική εκπομπή «Bands Reunited» του δικτύου VH1. Την επόμενη χρονιά κάποιοι από τους Frankie Goes To Hollywood συμμετείχαν σε φιλανθρωπική συναυλία με έναν νέο τραγουδιστή, τον Ράιαν Μολόι. Ωστόσο, μέχρι το 2007 παρουσιάζονταν με το όνομα «Forbidden Hollywood» εξαιτίας μιας δικαστικής διαμάχης με τον Τζόνσον σχετικά με τα δικαιώματα του ονόματος.



Ο φετινός διαγωνισμός της Eurovision θα πραγματοποιηθεί στο Λίβερπουλ της Βρετανίας, παρά την παράδοση που θέλει κάθε περυσινή χώρα που κερδίζει να αναλαμβάνει τη διοργάνωση. Κι αυτό συμβαίνει επειδή η Ουκρανία, η οποία κέρδισε το 2022 τον διαγωνισμό με τους Kalush Orchestra και το τραγούδι «Stefania», δεν μπορεί να αναλάβει το πρότζεκτ εξαιτίας της συνεχιζόμενης σύγκρουσης με τη Ρωσία.

Η Eurovision θα πραγματοποιηθεί από τις 9 έως τις 13 Μαΐου. Στη σκηνή θα ερμηνεύσουν ζωντανά τα τραγούδια τους από τον διαγωνισμό οι Σάμ Ράιντερ, Kalush Orchestra, Netta κ.α.

