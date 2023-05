Εurovision: Εκτός τελικού η Eλλάδα

Η Ελλάδα με τον Βίκτωρα Βερνίκο δεν προκρίθηκε στον τελικό. Aντίθετα η Κύπρος προκρίθηκε στη συνάντηση του Σαββάτου.

Οι χώρες που περνούν στον μεγάλο τελικό του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision 2023 από τον B’ ημιτελικό είναι:

Οι χώρες που πήραν το πολυπόθητο «εισιτήριο» του τελικού στον β’ ημιτελικό του διαγωνισμού, είναι οι: Αρμενία, Εσθονία, Βέλγιο, Κύπρος, Πολωνία, Αυστρία, Αλβανία, Λιθουανία, Αυστραλία.

Οι χώρες που αποκλείστηκαν στον β’ ημιτελικό είναι οι: Δανία, Ρουμανία, Ισλανδία, Ελλάδα, Σλοβενία, Γεωργία, Σαν Μαρίνο.

Συνολικά, οι χώρες και τα τραγούδια που περνάνε στον μεγάλο τελικό της Eurovision είναι:

Αρμενία: Brunette – «Future Lover»

Εσθονία: Alika – «Bridges»

Βέλγιο: Gustaph – «Because of You»

Κύπρος: Andrew Lambrou – «Break a Broken Heart»

Ελλάδα: Victor Vernicos – «What They Say»

Πολωνία: Blanka – «Solo»

Αυστρία: Teya & Salena – «Who the Hell is Edgar?»

Αλβανία: Albina & Familja Kelmendi – «Duje»

Λιθουανία: Monika Linkytė – «Stay»

Αυστραλία: Voyager – «Promise»

Κροατία: Let 3 – Mama ŠČ!

Μολδαβία: Pasha Parfeni – Soarele şi Luna

Ελβετία: Remo Forrer – Watergun

Φινλανδία: Käärijä – Cha Cha Cha

Τσεχία: Vesna – My Sister’s Crown

Ισραήλ: Noa Kirel – Unicorn

Πορτογαλία: Mimicat – Ai Coração

Σουηδία: Loreen – Tattoo

Σερβία: Luke Black – Samo Mi Se Spava

Νορβηγία: Alessandra – Queen of Kings

Ο Μεγάλος Τελικός θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 13 Μαΐου 2023, επίσης στις 22:00.

