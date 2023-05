Λιούις Καπάλντι: Ο αντι-σταρ με σύνδρομο Τουρέτ που κατακτά τη μουσική βιομηχανία

Δεν θα έλεγες, βλέποντας τον Λιούις Καπάλντι, ότι αυτός ο τύπος έχει γράψει και τραγουδήσει το τέταρτο πιο πολυακουσμένο κομμάτι στο Spotify -το «Someone You Loved», το οποίο μετρά 2.7 δισεκατομμύρια streams στην πλατφόρμα, αλλά και μερικά ακόμα ρεκόρ.

Ο 26χρονος μουσικός έχει όλα τα χαρακτηριστικά του αντι-σταρ. Φοράει συνεχώς φουτεράκια (άντε και κανένα κάζουαλ πουκάμισο), έχει παχουλό σουλούπι, ατημέλητο καροτί μαλλί, βαριά σκωτσέζικη προφορά με την οποία λέει αφιλτράριστα οτιδήποτε του έρχεται στο μυαλό. Όπως ότι… η στύση του επηρεάζεται από την αγωγή που παίρνει για το σύνδρομο Τουρέτ, που με τη σειρά του τον κάνει σε στιγμές άγχους να κουνάει παρατεταμένα τον αριστερό του ώμο. Και μέχρι και την πανδημία, έμενε με τους γονείς του.

Ακόμα κι αν ο Λιούις Καπάλντι θυμίζει εκείνον τον λίγο άχαρο και αντιδημοφιλή, μα αστείο και συμπαθή συμμαθητή που όλοι κάποια στιγμή είχαμε, γράφει και τραγουδάει ποπ χιτάκια που πέρα από το να σπάνε τα κοντέρ στα τσαρτ, τον κάνουν να γεμίζει άνετα το Ο2 Arena με συνομηλίκους του που κουνάνε τα iPhones σαν άλλους αναπτήρες και δίνει sold out συναυλίες σε δεκάδες χώρες.

Από το σαλόνι του πατρικού του στις διεθνείς αρένες

Πριν λίγες μέρες, ο Λιούις Καπάλντι κυκλοφόρησε τον δεύτερο δίσκο του, «Broken By Desire To Be Heavenly Sent». Φωτ.: AP Photo/Kevin Hagen

Μεγάλωσε στο Μπαθγκέιτ, μια μικρή πόλη κάπου ανάμεσα στο Εδιμβούργο και τη Γλασκώβη κι ήταν το τέταρτο παιδί της οικογένειάς του, που γεννήθηκε… επειδή ο πατέρας του δεν έκανε βαζεκτομή, όπως λέει ο Καπάλντι μεταξύ σοβαρού και αστείου στο ντοκιμαντέρ «Lewis Capaldi: How I’m Feeling Now» που βλέπουμε στο Netflix.

Όπως πολλά άλλα παιδάκια με μουσικές ανησυχίες, γύρω στα δέκα του χρόνια έπιασε την κιθάρα με πρώτο κοινό τους γονείς και τα αδέρφια του. Θα χρειάζονταν λίγα ακόμα χρόνια για να τον μάθουμε όλοι εμείς, μιας και συστήθηκε στο ευρύ κοινό το 2017 με το single «Bruises» που κυκλοφόρησε αρχικά ανεξάρτητα, αλλά γνώρισε τόση επιτυχία που αργότερα ο Λιούις Καπάλντι το περιέλαβε και στον πρώτο του δίσκο «Divinely Uninspired To A Hellish Extent» (μα τι τίτλος), έχοντας πλέον υπογράψει με την Virgin.

Το κομμάτι, μια απογυμνωμένη ποπ μπαλάντα με «μεγάλο» ρεφρέν και περίσσιο γρέζι σε ρόλο αγγελιοφόρου του «νταλκά», έγινε ένα από τα «στανταράκια» του ρεπερτορίου του Καπάλντι που το κοινό τραγουδά δυνατά σε κάθε συναυλία του. Όχι βέβαια στο βαθμό που το κάνει με το «Someone You Loved», το τραγούδι που μετέτρεψε με συνοπτικές διαδικασίες τον Λιούις Καπάλντι από Σκωτσέζο ανερχόμενο μουσικό σε διεθνή ποπ σταρ.

Κάτι το οποίο δεν έδειχνε να πιστεύει ούτε ο ίδιος. Σε κάποιο σημείο του προαναφερθέντος ντοκιμαντέρ, ο Καπάλντι βρίσκεται στις ΗΠΑ κατά την περίοδο δημιουργίας του δεύτερου άλμπουμ του, ως δυναμικό πλέον όνομα της μουσικής βιομηχανίας. Δείχνει να μην μπορεί να το «μεταβολίσει», όπως σχολιάζει και ο ίδιος, όλο το σκηνικό του φαίνεται ψεύτικο, μοιάζει με το παιδάκι που πάει πρώτη φορά από το χωριό στην πόλη. Κι όπως λέει με αρκετή ταπεινότητα, η μουσική είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο θα μπορούσε να βρεθεί στις ΗΠΑ.

Το 2023 βρίσκει τον Λούις Καπάλντι να καλείται να κερδίσει το στοίχημα του δεύτερου «δύσκολου» δίσκου. Το «Broken By Desire To Be Heavenly Sent» που κυκλοφόρησε πριν λίγες μέρες γράφτηκε μέσα στη «βαριά» φάση της πανδημίας, που καθόλου δεν επηρέασε τη δημιουργικότητα του μουσικού, μιας και έφτασε στο στούντιο με περισσότερα από 50 προσχέδια κομματιών, πριν καταλήξει στα 12 του δίσκου.

Αν πρέπει πίσω από τη «συνδιαλλαγή» του σκηνικού κόλασης του εξωφύλλου του ντεμπούτο του με αυτό του παραδείσου στον νέο του δίσκο να δούμε μια μουσική αντιστοιχία, θα λέγαμε πως η νέα δουλειά του Καπάλντι έχει μια ακόμα πιο οικουμενική και ραδιοφωνική στόχευση, τα κομμάτια γίνονται ακόμα πιο καθαρά και εύπεπτα. Εδώ έχουμε τραγούδια που πλέον γνωρίζουν απόλυτα τον σκοπό τους: θέλουν όλα να γίνουν το νέο «Someone You Loved».

Μέσα σε αυτή την προσπάθεια, το αποτέλεσμα που προκύπτει είναι υπερβολικά καλογυαλισμένο, σε βαθμό που μοιάζει σχεδόν άψυχο σε στιγμές. Σε άλλες βέβαια, ο Καπάλντι παραδίδει τίμια ποπ κομμάτια με φόντα, όπως το «Heavenly Kind of State Of Mind» και το «Haven’t You Ever Been In Love Before?», χωρίς πάντως να καταφέρνουν να ανατρέψουν τη γενική αίσθηση που αποπνέει το άλμπουμ.



Μάθε από τους καλύτερους, κατέκτησε τον κόσμο

Τι σας θυμίζει ο Λιούις Καπάλντι; Φωτ.: Jordan Strauss/Invision/AP

Πώς, τελικά, ένας πιτσιρικάς από τη Σκωτία, που γράφει πατροπαράδοτη -σχεδόν παλιομοδίτικη- ποπ, καταφέρνει να βρεθεί στην πρώτη γραμμή; Πολύ απλά, είναι ακριβώς αυτά τα χαρακτηριστικά που κάνουν τη μουσική του να κάνει γκελ παντού: τα τραγούδια του είναι τόσο στρογγυλά και καθαρά, αποφεύγοντας την όποια -έστω και απειροελάχιστη- ακροβασία, που στο τέλος απογυμνώνονται από χαρακτηριστικά. Γίνονται μελωδίες έτοιμες να κολλήσουν σε μυαλά, από όπου κι αν προέρχονται.

Κι έπειτα, αν παρατηρήσει κανείς πιο προσεκτικά τον Λιούις Καπάλντι, μοιάζει με ένα ψηφιδωτό από άλλους αναγνωρίσιμους μουσικούς: η εικόνα του και η ευθεία τραγουδοποιία του έχουν κάτι από Έλτον Τζον –κάπως έτσι λογικά θα έμοιαζε και ο σερ αν μεγάλωνε με Instagram και TikTok. Τα τραγούδια του θα μπορούσαν με χαρακτηριστική ευκολία να ανήκουν στον κατάλογο της Τέιλορ Σουίφτ. Το παρουσιαστικό του μοιράζεται φυσικά πολλά και με αυτό το Εντ Σίραν -ακόμα και ο τρόπος που οι δύο σταρ βάζουν τους τίτλους των δίσκων τους να «συνομιλούν» μεταξύ τους.

Και τέλος, στο όλο πακέτο του, ο Λιούις Καπάλντι έχει πολλά να μοιραστεί με την Μπίλι Άιλις. Θα το καταλάβει κανείς εύκολα βλέποντας από τη μία το «Lewis Capaldi: How I’m Feeling Now» και το «The World’s A Little Blurry» (Disney+) για το κορίτσι-φαινόμενο της ποπ. Κι οι δύο έχουν από δίπλα τους γονείς τους, η μητέρα τους σε στιγμές-κλειδιά είναι αυτή που έρχεται να κάνει την απαραίτητη παρέμβαση για να τους καθησυχάσει. Γράφουν τραγούδια σε ένα δωμάτιο του πατρικού σπιτιού τους. Και κάθε κρίση άγχους έχει τη μορφή του τικ, μιας και το σύνδρομο Τουρέτ είναι ένα ακόμα στοιχείο που μοιράζονται οι δύο σταρ, καταφέρνοντας μεταξύ άλλων να ανοίξουν έτσι την πόρτα της συμπερίληψης μέσω της ψυχικής υγείας.

Αυτό που μένει, είναι μια προσέγγιση αμεσότητας, αυτή πάνω στην οποία δομείται ο σταρ των τεράστιων σταδίων, αλλά και της διπλανής πόρτας. Ίσως αυτό να χρειάζεται σήμερα η ποπ.

Ο δίσκος του Λιούις Καπάλντι «Broken By Desire To Be Heavenly Sent» κυκλοφορεί από τις Vertigo/Universal/Capitol. Ο μουσικός θα εμφανιστεί ζωντανά στην Αθήνα και το Terra Vibe στις 16 Σεπτεμβρίου.