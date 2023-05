Τίνα Τέρνερ (1939-2023): Το φωτογραφικό άλμπουμ της ζωής της «Βασίλισσας του ροκ εν ρολ»

Ήταν η «Βασίλισσα του ροκ εν ρολ».

Η Τίνα Τέρνερ, που έφυγε από τη ζωή στα 83 της χρόνια, υπήρξε εμβληματική, όπως και κάθε προσωπικότητα που έχει περάσει στο πάνθεον του ποπ και ροκ σύμπαντος, τραγουδώντας επιτυχίες όπως το «River Deep – Mountain High» μαζί με τον σύζυγό της Άικ Τέρνερ, το «What’s Love Got To Do With It» και το «The Best».

Ξεκίνησε την καριέρα της στα 60s και τα 70s με τον Άικ Τέρνερ γράφοντας χρυσές σελίδες για το πατροπαράδοτο r’n’b. Το τέλος για τους Άικ & Τίνα Τέρνερ ήρθε μετά από έναν ταραχώδη και κακοποιητικό γάμο. Η Τέρνερ συνέχισε σόλο, κινήθει σε πιο ποπ και ροκ μονοπάτια τη δεκαετία του ’80, με τον δίσκο «Private Dancer» το 1984 να την εκτοξεύει εμπορικά, έχοντας ταγμένους φαν όπως ο Ντέιβιντ Μπόουι.

Η «Βασίλισσα του ροκ εν ρολ» κέρδισε δικαίως τη θέση στον θρόνο της, στον οποίο θα παραμείνει στα βιβλία της ποπ και ροκ ιστορίας.

Εμείς ανατρέχουμε μέσα από μερικά κλικ σε στιγμιότυπα της σπουδαίας καριέρας της:

Με τον Άικ Τέρνερ επί σκηνής, το 1966. Ο γάμος τουςχαρακτηρίστηκε από έντονη ενδοοικογενειακή βία, για την οποία αργότερα η Τίνα Τέρνερ μίλησε ανοιχτά, σε μια εποχή που δεν συνηθιζόταν. Φωτ.: AP Photo

Με τον Τζέιμς Μπράουν στα Γκράμι το 1982. Φωτ.: AP Photo/Doug Pizac

Η Τίνα Τέρνερ και το πιάνο της, 1984. Φωτ.: AP Photo

«Αγκαλιά» με πέντε βραβεία, αλλά και αγκαλιά με τον Λάιονελ Ρίτσι, στα Γκράμι του 1985. Φωτ.: AP Photo/Lennox McLendon, File

Η Τίνα Τέρνερ μαζί με τον Μικ Τζάγκερ στη σκηνή του «John F. Kennedy Stadium» στη Φιλαδέλφια, στο Live Aid, 1985. Φωτ.: AP Photo/Rusty Kennedy, File

«Μερικές φορές σκέφτομαι ότι είμαι το ίδιο διάσημη για τα πόδια μου, όσο για τη φωνή μου», είχε πει σε πρόσφατη συνέντευξή της η Τέρνερ. Εδώ με τον πρόεδρο της Pepsi, Ρότζερ Ενρίκο, το 1985. Φωτ.: AP Photo

Από συναυλία της στο Αμβούργο το 1987. Φωτ.: Reuters

Η «Βασίλισσα του ροκ εν ρολ» τραγούδησε πριν τον αγώνα του Super Bowl, τον Ιανουάριο του 2000. Φωτ.: AP Photo/Dave Martin

Η τότε πρόεδρος των ΗΠΑ Τζορτζ Μπους τιμά την Τίνα Τέρνερ στον Λευκό Οίκο. Μαζί της από αριστερά ο τραγουδιστής Τόνι Μπένετ, η χορεύτρια Σουζάν Φάρελ, η ηθοποιός Τζούλι Χάρις και ο ηθοποιός Ρόμπερτ Ρέντφορντ, 2005. Φωτ.: Reuters

Η παλιά γενιά της r’n’b συναντά τη νεότερη. Με την Μπιγιονσέ στα 50α βραβεία Γκράμι, το 2008. Φωτ.: AP Photo/Kevork Djansezian, File

Στην Εβδομάδα Μόδας στο Μιλάνο το 2011. Φωτ.: Reuters

Το σχολείο που κάποτε πήγαινε η Τίνα Τέρνερ στο Δυτικό Τενεσί έγινε το 2014 μουσείο αφιερωμένο στην τραγουδίστρια. Φωτ.: AP Photo/Adrian Sainz

Η ηθοποιός Άντριεν Γουόρεν ως Τίνα Τέρνερ στο Μπρόντογουεϊ και το μιούζικαλ «Tina – The Tina Turner Musical», 2019. Φωτ.: Evan Agostini/Invision/AP

Η Τίνα Τέρνερ έφτασε να γίνει και κούκλα Barbie, φορώντας τα χαρακτηριστικά ρούχα της τραγουδίστριας από το βίντεο κλιπ του «What’s Love Got To Do With It». Φωτ.: AP Photo/Ted Shaffrey

Η νεαρή φαν Τζέσικα Ρόουλς αποτίει φόρο τιμής στη μεγάλη τραγουδίστρια μετά τον θάνατό της. Όπως δήλωσε «Αν δεν ήταν η Τέρνερ, δεν ξέρω τι θα είχα κάνει με τον κακοποιητικό μου γάμο». Φωτ.: AP Photo/Chris Pizzello