Ελτον Τζον στο Γκλάστονμπερι: Συγκίνηση στην τελευταία (;) συναυλία του στη Μεγάλη Βρετανία

Εχει αναμφισβήτητα μια από τις πιο σπουδαίες καριέρες στην ιστορία της σύγχρονης βρετανικής μουσικής. Τώρα, όμως, αυτή η καριέρα πιθανόν να φτάνει στο τέλος της. Ο Ελτον Τζον άφησε να εννοηθεί την Κυριακή κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στο φεστιβάλ του Γκλάστονμπερι, ότι αυτή ίσως να είναι η τελευταία του συναυλία στη Μεγάλη Βρετανία. Η συναυλία ήταν μέρος της αποχαιρετιστήριας περιοδείας του με τίτλο «Farewell Yellow Brick Road».

Επί δύο ώρες, ο 76χρονος θρύλος παρουσίασε ένα masterclass ερμηνείας και σκηνικής παρουσίας με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Σύμφωνα με εκτίμηση του BBC, τη συναυλία παρακολούθησαν περισσότεροι από 120.000 άνθρωποι.

Στο μεταξύ, συνολικά 7,3 εκατ. άτομα συντονίστηκαν για να παρακολουθήσουν το σόου σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση στο BBC One.

Ο Τζον απευθύνθηκε σε όσους παρακολούθησαν τη συναυλία, λέγοντας συγκινημένος: «Είμαι τόσο χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ».

Ο τραγουδιστής, πιανίστας και συνθέτης εμφανίστηκε στη σκηνή λίγο μετά τις 9 το βράδυ με το «Pinball Wizard», ένα τραγούδι που δεν είχε ερμηνεύσει για πάνω από μια δεκαετία. Ακολούθησε το ροκ κομμάτι «The Bitch Is Back».

Κατά τη διάρκεια μιας μικρής παύσης μεταξύ των τραγουδιών, ο ίδιος είπε: «Ποτέ δεν πίστεψα ότι θα παίξω μουσική στο Γκλάστονμπερι – και τώρα βρίσκομαι εδώ. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη και συναισθηματική νύχτα για μένα καθώς ίσως να είναι η τελευταία μου συναυλία στη Βρετανία. Οπότε πρέπει να παίξω καλά και να σας ψυχαγωγήσω επειδή περιμένετε τόση ώρα».

Μέχρι στιγμής, η περιοδεία του έχει αποφέρει τα υψηλότερα εισοδήματα όλων των εποχών με εισπράξεις των 887 εκατ. δολαρίων. Μετά το Γκλάστονμπερι, έχουν απομείνει μόνο επτά ημερομηνίες με την τελευταία συναυλία να πραγματοποιείται στις 8 Ιουλίου, στη Στοκχόλμη.

Σε όλη την πορεία του στη βιομηχανία της ψυχαγωγίας, ο Τζον απέκτησε τη φήμη του «υπερβολικού» καλλιτέχνη με τα φτερά, τα τακούνια, τις περίτεχνες κομμώσεις και τα πιάνο που φλέγονται.

«Δεν κινούμαι στη σκηνή. Οπότε θα πρέπει με κάποιο τρόπο να κερδίσω την προσοχή του κοινού», έχει δηλώσει στο παρελθόν.

Παρέλαση αστέρων επί σκηνής

Ωστόσο, στο Γκλάστονμπερι εστιάζει μόνο στην αγάπη του για τη μουσική. Παρέμεινε με το ίδιο χρυσό – λαμέ κοστούμι του όλο το βράδυ.

Λίγο πριν από τη συναυλία, κυκλοφορούσαν φήμες για σπέσιαλ γκεστ στη σκηνή. Οπως η Μπρίτνεϊ Σπίαρς, η Dua Lipa ή ο Χάρι Στάιλς. Τελικά, ο τραγουδιστής έφερε στη σκηνή μια νέα γενιά μουσικών που θα μπορούσαν να είναι επικεφαλής του Γκλάστονμπερι στο μέλλον.

Κάλεσε τον Τζέικομπ Λασκ του σόουλ συγκροτήματος Gabriels, ενώ η ανερχόμενη σταρ της ποπ Ρίνα Σαγουαγιάμα ερμήνευσε το «Don’t Go Breaking My Heart». Στη σκηνή ανέβηκε και ο frontman του ροκ συγκροτήματος The Killers, Μπράντον Φλάουερς, για ένα ντουέτο με τον Ελτον Τζον στο «Tiny Dancer».

Μεταξύ των παρευρισκόμενων στη συναυλία ήταν και ο Πολ Μακάρτνεϊ, οι ηθοποιοί Ματ Σμιθ και Κέιτ Χάντσον, ο Τζέιμι Ολιβερ και ο Τάρον Εγκερτον ο οποίος υποδύθηκε τον Ελτον Τζον στην επιτυχημένη ταινία «Rocketman».

Η περφόρμανς ήταν και η τελευταία του φετινού φεστιβάλ το οποίο φιλοξένησε μεγάλα ονόματα της μουσικής σκηνής όπως οι Arctic Monkeys, οι Guns N’ Roses, η Λάνα Ντελ Ρέι, η Lizzo, η Blondie και ο Κατ Στίβενς.

