H καλοκαιρινή playlist του Mπαράκ Ομπάμα

Ο πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα, όπως κάθε χρόνο, δημοσίευσε και φέτος την καλοκαιρινή playlist του με 40 και πλέον κομμάτια.

«Όπως κάνω κάθε χρόνο, εδώ έχω κάποια τραγούδια που ακούω αυτό το καλοκαίρι» ανέφερε μέσω Twitter o 62χρονος πρώην πρόεδρος, προσθέτοντας πως πρόκειται για μια «μίξη παλιών και νέων».

Η λίστα περιλαμβάνει λογής κομμάτια, από νέα, όπως το Not Strong Enough του indie rock συγκροτήματος Boygenius που κυκλοφόρησε φέτος, μέχρι κλασικά διαχρονικά όπως το River Deep – Mountain High των Άικ και Τίνα Τέρνερ.

Like I do every year, here are some songs I’ve been listening to this summer — a mix of old and new. Look forward to hearing what I’ve missed. pic.twitter.com/H2Do2iaD1p

— Barack Obama (@BarackObama) July 20, 2023