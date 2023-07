«Nothing Compares 2 U»: Από τα κιτάπια του Prince, στο φως της Σινέντ Ο’ Κόνορ

Το 1984 ο Prince βρισκόταν στο εμπορικό απόγειο της καριέρας του. Το «Purple Rain», που ηχογράφησε μαζί με τους Revolution, βρισκόταν στα ράφια των δισκοπωλείων και ξεπούλαγε. Τόσο, που έγινε το πρώτο άλμπουμ του μουσικού από την Μινεάπολη που σκαρφάλωσε στην κορυφή του Billboard όπου έμεινε για 24 εβδομάδες. Δεν ήταν παρά το soundtrack της ομώνυμης ταινίας, στην οποία ο Prince καβάλησε μία μηχανή στην απόχρωση που θα γινόταν συνώνυμη μαζί του έκτοτε.

Το ίδιο καλοκαίρι που το «Purple Rain» καταλάμβανε οθόνες και πικάπ, ο μουσικός κλείστηκε στο «Flying Cloud Drive Warehouse», όπως ονόμαζε το ανεπίσημο στούντιο που χρησιμοποιούσε εκείνο τον καιρό. Γνωστός για την σχεδόν ανεξάντλητη παραγωγικότητά του, μια μέρα εμφανίστηκε ενώπιον της ηχολήπτριας Σούζαν Ρότζερς με κάποιους στίχους που μόλις είχε γράψει και άρχισε να ηχογραφεί ένα νέο κομμάτι.

Ηταν το «Nothing Compares 2 U». Υπάρχουν διάφορες εκδοχές για τον σε ποιον απηύθυνε τους σπαρακτικούς στίχους του τραγουδιού ο Prince, με μία από αυτές να τους αποδίδει στην… οικιακή βοηθό του, Σάντι Σκιπιόνι. Δεν είχαν κάποια ερωτική σχέση, όπως θα υπέθεται κανείς, όμως, η Σκιπιόνι έπρεπε να εγκαταλείψει βαστικά το σπίτι του Prince, λόγω προβλημάτων υγείας του πατέρα της που την περίμεναν πίσω στο δικό της. Ο μουσικός έμεινε να αναρωτιέται πότε θα γυρίσει.

Παρόλα αυτά, επέλεξε να μην κυκλοφορήσει τότε ο ίδιος το κομμάτι, ήταν άλλωστε πολύ απασχολημένος με το στήσιμο του label του, Paisley Park. Ετσι το έδωσε στους «προστατευόμενούς» του, Family, μια μπάντα στην οποία βρισκόταν και η τότε σύντροφός του Σουζάνα Μελβόιν. Το σχήμα κυκλοφόρησε το τραγούδι στο ομώνυμο και μοναδικό του άλμπουμ ένα χρόνο αργότερα. Το «Nothing Compares 2 U» με τα φωνητικά του Πολ Πίτερσον και τα synths, τα βιολιά και το σαξόφωνο, δεν κυκλοφόρησε καν ως single.

Δεν θύμιζε σε ατμόσφαιρα το κομμάτι που όλοι γνωρίζουμε. Ούτε τόσο και η πρώιμη εκδοχή του Prince, που έφερνε περισσότερο σε ένα μικρό αδερφάκι του «Purple Rain» και για την οποία περιμέναμε ως το 2018 για να την ακούσουμε επίσημα.

Για να γίνει το «Nothing Compares 2 U» το τραγούδι που λάτρεψε ολόκληρος ο πλανήτης, θα έπρεπε να περιμένει άλλα πέντε χρόνια στο ράφι. Μια νεαρή τραγουδίστρια από το Δουβλίνο που λεγόταν Σινέντ Ο’ Κόνορ και της άρεσε να ξυρίζει τα μαλλιά της είχε κυκλοφορήσει ήδη το ντεμπούτο της «The Lion and the Cobra» και ετοίμαζε το δεύτερο άλμπουμ της. Ο μάνατζερ και τότε σύντροφός της, Φάκτνα Ο’ Κέλια, της πρότεινε να διασκευάσει το ήδη ξεχασμένο ως τότε «Nothing Compares 2 U».

Οπως και έκανε. Η Σινέντ Ο’ Κόνορ, μαζί με τον παραγωγό της Νέλι Χούπερ, απογύμνωσε το τραγούδι, αφήνοντας την φωνή της ως μοναδική πρωταγωνίστρια στο επίκεντρο και συμπεριέλαβε το δικό της «Nothing Compares 2 U» στον δεύτερο δίσκο της, «I Do Not Want What I Haven’t Got» (1990).

Το τραγούδι εκτοξεύτηκε στα τσαρτ, οι πάντες έμαθαν την Σινέντ Ο’ Κόνορ, η οποία ποτέ δεν κατάφερε να ξεπεράσει αυτή την επιτυχία της. Ο Prince, που ως τότε είχε αφήσει το τραγούδι πίσω του, άρχισε να το τραγουδά στις live εμφανίσεις του και μάλιστα, κυκλοφόρησε μία ζωντανή εκδοχή μαζί με την Ρόζι Γκέινς, στη συλλογή «The Hits/The B-Sides» του 1993.

Λέγεται πως στον δημιουργό του κομματιού δεν άρεσε ιδιαίτερα η εκδοχή της Ο’ Κόνορ. Η συνάντηση των δύο, μετά την επιτυχία του τραγουδιού από την Ιρλανδή ήτανεπεισοδιακή. Οπως είχε πει η ίδια η τραγουδίστρια στο «Good Morning Britain», οι δυο τους είχαν βρεθεί στο σπίτι του Prince στο Λος Αντζελες και… είχαν κοντέψει να παίξουν μπουνιές.

Πάντως, το «Nothing Compares 2 U» της Σινέντ Ο’ Κόνορ ποτέ δεν θα ήταν το ίδιο χωρίς το βίντεο κλιπ του. Ο Τζον Μέιμπερι σκηνοθέτησε την τραγουδίστρια στο Παρίσι, σε ένα γεμάτο ένταση κοντινό, στο οποίο κοιτάει με τα πελώρια μάτια της, σαν μια άλλη πληγωμένη Ζαν ντ’ Αρκ, ως που λυγίζει και αφήνει μερικά δάκρυα να τρέξουν.

Ισως και να σκεφτόταν την μητέρα της, την οποία έχασε στα 18 της σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Οπως είχε πει, κάθε φορά που τραγουδούσε αυτό το κομμάτι ήταν σαν να περνάει χρόνο με την μητέρα της.