Βραβεία MTV: Τέιλορ Σουίφτ και SZA «σάρωσαν» τις υποψηφιότητες

Η Τέιλορ Σουίφτ «σάρωσε» στις υποψηφιότητες των μουσικών βραβείων του MTV(MTV Video Music Awards) που ανακοινώθηκαν την Τρίτη. Η δημοφιλής καλλιτέχνις η οποία το 2023 κυριάρχησε στην ποπ σκηνή, κατάφερε να συγκεντρώσει οκτώ υποψηφιότητες, ενώ δεύτερη στον αριθμό ήρθε η τραγουδίστρια της R&B, SZA, με συνολικά έξι.

Και οι δύο αναγνωρίσθηκαν στη σημαντική κατηγορία «Βίντεο της Χρονιάς» για τα μουσικά βίντεο των τραγουδιών τους «Anti-Hero» και «Kill Bill», αντίστοιχα. Ακολοθούν οι Doja Cat, Μάιλι Σάιρους, Nicki Minaj, Ολίβια Ροντρίγκο, Σαμ Σμιθ και Κιμ Πέτρας με 5 υποψηφιότητες ο καθένας.

Η Σουίφτ και Κέντρικ Λαμάρ είναι επίσης υποψήφιοι στην κατηγορία «Καλύτερης Σκηνοθεσίας». Ο Λαμάρ είναι προτεινόμενος για το βίντεο «Count Me Out» το οποίο συνσκηνοθέτησε με τον Ντέιβ Φρι. Και οι δύο έχουν ήδη κερδίσει δύο φορές σε αυτή την κατηγορία: η Σουίφτ για τη σκηνοθεσία του «The Man» (2020) και του «All Too Well (The Short Film)» (2022). Ο Λαμάρ για τη συμμετοχή του στη σκηνοθεσία των «Alright» (2015) και «Humble» (2017).

Αλλοι μουσικοί που διεκδικούν αγαλματίδια φέτος είναι οι Λάνα Ντελ Ρέι, Bad Bunny, Σακίρα, Τζανέλ Μονέ, Paramore, Blackpink, Αντέλ, Ροζαλία, Blink-182, Fall Out Boy, Red Hot Chili Peppers, Diddy, Karol G, Tomorrow X Together και Metallica. Η Μπιγιονσέ είναι προτεινόμενη στην κατηγορία «Καλλιτέχνης της Χρονιάς». Από τη στιγμή που δεν κυκλοφόρησε κάποιο μουσικό βίντεο από το νέο της άλμπουμ «Renaissance», δεν είναι υποψήφια για άλλα βραβεία.

Συνολικά 35 καλλιτέχνες είναι φέτος για πρώτη φορά προτινόμενοι συμπεριλαμβανομένων των Boygenius, GloRilla, Ice Spice, PinkPantheress, Flo Milli, Ρενέ Ραπ και Peso Pluma.

Τα VMAs πρόσθεσαν φέτος μια νέα κατηγορία – αυτή του «Καλύτερου Afrobeat». Πρόκειται για την τρίτη κατηγορία που επικεντρώνεται σε ένα συγκεκριμένο είδος. Αλλες που έχουν προστεθεί κατά καιρούς είναι οι «Καλύτερη Λάτιν» (2006) και «Καλύτερη K-pop» (2019).

Η τελετή απονομής των βραβείων θα πραγματοποιηθεί στις 12 Σεπτεμβρίου 2023 στο Νιού Τζέρσι.

Με πληροφορίες από το Billboard