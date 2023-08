Aκυκλοφορήτη συνεργασία του Μάρβιν Γκέι με τον Χέρμπι Χάνκοκ για τα 50 χρόνια του «Let’s Get Ιt On»

Η νέα έκδοση του άλμπουμ του Μάρβιν Γκέι, «Let’s Get It On», η οποία κυκλοφόρησε ψηφιακά στις 25 Αυγούστου με αφορμή την 50ή επέτειο από την έκδοση του, περιείχε πάνω από 18 άγνωστα ως σήμερα τραγούδια.

Σε ένα από αυτά, το «Squeeze me / ‘Cause I love you so», ακούγεται το πιάνο του θρύλου, πια, της τζαζ Χέρμπι Χάνκοκ ο οποίος, υπό την διεύθυνση του -επίσης θρυλικού- Ντέιβιντ Βαν ντε Πιτ της Motown παίζει σε συνολικά οκτώ τραγούδια. Παραμένει άγνωστο μέχρι γιατί καμιά από τις συμμετοχές του Χάνκοκ δεν συμπεριλήφθηκε στο «Let’s Get It On».

Μετά την συνεργασία αυτή οι δρόμοι των δυο καλλιτεχνών χώρισαν. «Το Let’s Get It On» κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 1973- σκαρφάλωσε στο Νο. 2 του Billboard 200 και το ομώνυμο κομμάτι έφτασε στο Νο. 1 του Hot 100. Το πιο διάσημο τζαζ-φανκ έργο του Χάνκοκ, το «Head Hunters», κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του ίδιου έτους, φτάνοντας στο Νο. 13 του Billboard 200.

«Δύο από τα σπουδαιότερα πράγματα που συνέβησαν στη Motown ήταν όταν ο Στίβι Γουόντερ και ο Μάρβιν παρήγαγαν τη δική τους μουσική», δήλωσε ο Σμόκι Ρόμπινσον κατά τη διάρκεια μιας ειδικής εκδήλωσης του Μουσείου Grammy την περασμένη εβδομάδα για τον εορτασμό της 50ής επετείου του δίσκου.

Πέρα από την κυκλοφορία αυτού του άλμπουμ, το 1973 ήταν μια σημαντική χρονιά για τη Motown. Η ιστορική εταιρεία του ιδρυτή Mπέρι Γκόρντι γιόρταζε επίσης τον πρώτο της πλήρη χρόνο στο Λος Αντζελες μετά τη μετακόμισή της από το Ντιτρόιτ. Εκείνη την χρόνια κυκλοφόρησαν επίσης το «Masterpiece» των Temptations, το ομώνυμο τρίτο άλμπουμ του Εντι Κέντρικ, «το Touch Me in the Morning» της Νταϊάνα Ρος, το «Innervisions» του Στίβι Γουόντερ και το σόλο ντεμπούτο του Σμόκι Ρόμπινσον.

Με πληροφορίες από Billboard, Variety