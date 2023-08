Lord of the Rings: Πρώτο στις καρδιές των Βρετανών το σάουντρακ της τριλογίας

Το οσκαρικό σάουντρακ του Χάουαρντ Σορ για την επική τριλογία «Ο Αρχοντας των Δαχτυλιδιών» σε σκηνοθεσία Πίτερ Τζάκσον, ψηφίστηκε ως η πιο δημοφιλής κινηματογραφική μουσική στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η σύνθεση του Σορ για τις ταινίες, η οποία έχει κερδίσει τρία Οσκαρ, τρεις Χρυσές Σφαίρες και τέσσερα Γκράμι, ξεπέρασε μερικά από τα σπουδαιότερα και πιο αναγνωρίσιμα σάουντρακ όλων των εποχών, συμπεριλαμβανομένης της μουσικής του Τζον Γουίλιαμς για τη «Λίστα του Σίντλερ» και το «Star Wars» τα οποία κατατάσσονται στη δεύτερη και τρίτη σειρά αντίστοιχα.

Η λίστα με τα 100 κορυφαία κινηματογραφικά σάουντρακ διαμορφώθηκε από τον δημοφιλή ραδιοφωνικό σταθμό Classic FM, ως μέρος του ετήσιου Movie Music Hall of Fame. Περισσότεροι από 10,000 άνθρωποι ψήφισαν φέτος και ο νικητής ανακοινώθηκε την Κυριακή από τον Τζόναθαν Ρος, τον πρώην πρόεδρο του κινηματογραφικού προγράμματος του BBC.

«Πολλά ευχαριστώ στους ακροατές του Classic FM», είπε ο Σορ στον ραδιοφωνικό σταθμό όταν πληροφορήθηκε για τη νίκη του. «Είμαι πολύ χαρούμενος που κατάφερα να σας φέρω λίγο πιο κοντά στη Μέση Γη του Τζ. Ρ. Ρ. Τόλκιν». Η μουσική σύνθεση του Σορ για την τριλογία «The Hobbit» ήρθε στην 80η θέση.

Παρά στο ότι δεν βρέθηκε στην κορυφή της λίστας, ο Γουίλιαμς βρίσκει παρηγοριά στο γεγονός πως είναι ο πιο διάσημος συνθέτης στη Βρετανία. Ο ίδιος έχει πέντε θέσεις στην εικοσάδα και 11 συνολικά στη λίστα με τα 100 δημοφιλή σάουντρακ, ανάμεσά τους και αυτά των ταινιών «Jurassic Park», «Ο Χάρι Πότερ και η Φιλοσοφική Λίθος», «Ιντιάνα Τζόουνς», «Jaws», «E.T. Ο Εξωγήινος» κ.α.

Δεύτερος πιο δημοφιλής συνθέτης κινηματογραφικής μουσικής σύμφωνα με τη λίστα είναι ο Χανς Ζίμμερ με 10 συμμετοχές στο top 100. Ο Βρετανός συνθέτης Τζον Μπάρι είχε έξι με τη δουλειά του σε ταινίες όπως οι «Out of Africa», «Somewhere in Time», «Goldfinger».

Ο Ενιο Μορικόνε είχε επίσης σημαντική παρουσία στο top 100, με πέντε από τα σάουντρακ που έγραψε να βρίσκονται σε καλές θέσεις. Οπως για παράδειγμα, στις ταινίες «The Good, the Bad and the Ugly», «Σινεμά, ο Παράδεισος», «Once Upon a Time in the West» κ.α.

Η εικοσάδα του Classic FM

The Lord of the Rings – Χάουαρντ Σορ Schindler’s List – Τζον Γουίλιαμς Star Wars – Τζον Γουίλιαμς Out of Africa – Τζον Μπάρι Gladiator – Χανς Ζίμμερ Wilde – Ντέμπι Γουάιζμαν Dances with Wolves – Τζον Μπάρι Jurassic Park – Τζον Γουίλιαμς The Good, the Bad and the Ugly – Ενιο Μορικόνε The Mission – Ενιο Μορικόνε Harry Potter and the Philosopher’s Stone – Τζον Γουίλιαμς Chariots of Fire – Vangelis Indiana Jones – Τζον Γουίλιαμς Ladies in Lavender – Νάιτζελ Χες Doctor Zhivago – Μωρίς Ζαρ The Magnificent Seven – Ελμερ Μπερνστάιν Interstellar – Χανς Ζίμμερ The Godfather – Νίνο Ρότα Titanic – Τζέιμς Χόρνερ Pirates of the Caribbean – Κλάους Μπάντελτ

Με πληροφορίες από το The Hollywood Reporter, το Sky News